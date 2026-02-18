Apple sfida i Ray-Ban di Meta: in arrivo occhiali smart e ciondoli IA

(Adnkronos) – Apple starebbe intensificando lo sviluppo di una nuova gamma di hardware progettata per integrare l'intelligenza artificiale nella quotidianità attraverso la visione artificiale. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dall'analista Mark Gurman di Bloomberg, il colosso californiano punterebbe al lancio dei suoi primi occhiali smart entro il 2027, posizionandosi come diretto concorrente della linea prodotta da Meta. Il dispositivo, privo di display integrato nelle prime iterazioni, sfrutterà fotocamere ad alta risoluzione, altoparlanti e microfoni per consentire all'assistente vocale di interagire con l'ambiente circostante, fornendo informazioni su oggetti, monumenti o ingredienti in tempo reale. A differenza della strategia adottata dai competitor, la società avrebbe scelto di sviluppare il design dei telai interamente in-house, evitando partnership esterne con i grandi gruppi dell'ottica. Parallelamente agli occhiali, la tabella di marcia includerebbe un inedito accessorio IA dalle dimensioni simili a un AirTag, indossabile come ciondolo o spilla, e una versione aggiornata delle AirPods dotata di sensori ottici a bassa risoluzione. Entrambi i prodotti fungerebbero da estensione sensoriale dell'iPhone, delegando allo smartphone la maggior parte dei processi di elaborazione. Questa nuova architettura hardware mira a garantire una comprensione visiva costante, segnando un passaggio fondamentale verso un ecosistema basato sulla realtà assistita e l'automazione contestuale.

—tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)