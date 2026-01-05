Sommatino. Alla proiezione del film “L’Amore che ho” di Paolo Licata pubblico delle grandi occasioni e applausi

SOMMATINO. La Pro Loco di Sommatino ha concluso ieri sera, con uno straordinario successo di pubblico, la seconda e ultima proiezione del film di Paolo Licata “L’amore che ho”, liberamente tratto dal libro di Luca Torregrossa.

Un’opera intensa e profondamente toccante, impreziosita dalle interpretazioni di attrici di grande calibro come Lucia Sardo e Donatella Finocchiaro, e dalle suggestive musiche di Carmen Consoli, dedicata alla vita, alla voce e alla forza artistica di Rosa Balistreri, figura simbolo della cultura e della musica popolare siciliana.

L’evento ha registrato una partecipazione numerosa e attenta, confermando il forte interesse della comunità verso un racconto capace di restituire, con profondità e autenticità, il ritratto di una donna emblema di riscatto, libertà ed impegno civile. Le due serate non sono state solo un appuntamento cinematografico di grande valore, ma anche un’importante occasione di riflessione collettiva sull’identità, sulla memoria e sulle radici culturali della nostra terra.

La risposta calorosa del pubblico testimonia quanto il messaggio di Rosa Balistreri sia ancora oggi attuale e potente, e quanto il film abbia saputo emozionare e coinvolgere spettatori di ogni età, creando un momento di condivisione autentica.

Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno partecipato e reso possibile l’iniziativa:

all’Amministrazione Comunale, alla Fondazione Sicana – Sicilbanca, all’Unità Pastorale, che ha messo a disposizione la sala, trasformata per l’occasione in una vera sala cinematografica con schermo gigante e proiettore laser.

Un’esperienza condivisa di grande valore culturale e umano, che conferma ancora una volta come il cinema possa essere uno spazio vivo di incontro, memoria e dialogo per tutta la comunità.

