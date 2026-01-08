Salute

Serie A, oggi Milan-Genoa – Diretta

AdnKronos

Gio, 08/01/2026 - 19:53

(Adnkronos) – Il Milan torna in campo in Serie A. Oggi, giovedì 8 gennaio, i rossoneri affrontano il Genoa a San Siro nel posticipo della diciannovesima giornata di campionato. La squadra di Allegri arriva dal comodo successo dell'ultimo turno contro il Cagliari, mentre i rossoblù hanno pareggiato contro il Pisa nell'ultima partita.  Nel prossimo turno di campionato il Milan volerà a Firenze per sfidare la Fiorentina, mentre il Genoa ospiterà il Cagliari.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

il Fatto Siciliano

