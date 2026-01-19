Sanità non equa per differenze tra regioni e spesa privata. Corte Conti, “significative diseguaglianze”

Sono ancora troppe le disomogeneità fra Regioni all’interno del Servizio sanitario nazionale, così come le situazioni critiche nelle gestioni, e il post pandemia non ha segnato il cambiamento atteso. Lo afferma la Corte dei conti nella Relazione al Parlamento sulla gestione dei Servizi Sanitari Regionali, da cui emerge l’aumento da 131,3 a 138,3 miliardi della spesa sanitaria pubblica riferita al triennio 2022-2024, con una crescita del 4,9% rispetto al 2023 (5,4% sul 2022) e il mantenimento di un’incidenza stabile sul Pil (6,3-6,4%, a fronte di una media europea pari al 6,9%).

In particolare sono le Regioni in piano di rientro (Calabria, Molise, Sicilia, Campania, Lazio, Abruzzo, Puglia) a continuare a mostrare difficoltà strutturali nonostante alcuni miglioramenti nei conti. E restano anche “significative diseguaglianze” nell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), l’elenco delle cure che i servizi sanitari regionali devono garantire in tutto il territorio nazionale. La conseguenza, secondo la magistratura contabile è quella di un evidente disallineamento Nord-Sud. A spiccare positivamente è l’Emilia-Romagna fra le regioni “benchmark” per il sistema sanitario nazionale, mantenendo questo status ininterrottamente dal 2019 al 2024 (era la seconda regione nel 2019 e 2020 ed è poi passata in testa dal 2021), grazie alle elevate performance nei livelli essenziali di assistenza, a una gestione finanziaria considerata nel complesso solida e all’alta capacità di attrarre pazienti da altre regioni.

Un altro segnale rosso evidenziato dal rapporto riguarda la spesa privata e i divari territoriali che “indeboliscono l’equità di accesso e l’universalità del servizio sanitario nazionale”. Nel 2024 la spesa sanitaria complessiva è stata di 185 miliardi, di cui il 74% a carico di PA e assicurazioni obbligatorie, il 22% a carico delle famiglie e il 3% a carico dei regimi volontari, con una crescita della quota riferita alla componente privata che colloca quest’ultima tra le più elevate nel raffronto con la media europea. Anche l’aumento della mobilità sanitaria interregionale è una conferma di questa difficoltà del sistema di essere omogeneo, con ricadute non solo sulle performance delle strutture sanitarie e quindi sulla salute dei cittadini, ma anche di divari nell’attrattività e nella capacità di erogazione dei servizi. Sul versante farmaceutico, la spesa complessiva 2024 ha superato il tetto programmato del 15,3% del Fondo.

L’introduzione dei nuovi tetti di spesa e il meccanismo del payback garantiscono un equilibrio finanziario che presenta, tuttavia, notevoli margini di incertezza legati al contenzioso con le imprese. Sul personale, si registra infine il significativo ricorso a contratti flessibili e, in alcune regioni, ai cosiddetti “gettonisti”, istituto che comporta maggiori costi e richiede un monitoraggio costante. In generale, la carenza di risorse pubbliche si riflette nella difficoltà di reclutamento e di mantenimento in servizio del personale. La Corte ha richiamato la necessità di rafforzare la governance, accelerare gli investimenti, stabilizzare il personale e correggere i divari tra Regioni. “Il futuro del Ssn dipenderà, infatti, dalla capacità di trasformare le risorse in servizi qualitativamente migliori, aumentando l’efficienza gestionale e rafforzando l’equità territoriale”, conclude la Corte.