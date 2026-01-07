Oggi in prima serata su Canale 5 debutta ‘A Testa alta’ con Sabrina Ferilli

(Adnkronos) – Stasera, mercoledì 7 gennaio, in prima serata su Canale 5, debutta 'A Testa Alta – Il coraggio di una donna', la nuova serie con protagonista Sabrina Ferilli. Sabrina Ferilli è Virginia Terzi, preside di un liceo in un borgo sul lago alle porte di Roma. Educatrice brillante e ideatrice di 'A Testa Alta', un progetto contro la dipendenza digitale, sta per coronare il sogno della sua vita quando un video intimo diffuso senza consenso la travolge in uno scandalo mediatico. La comunità si spacca, la macchina del fango parte e Virginia deve difendere sé stessa, suo figlio e i valori in cui crede. In questo contesto si sviluppa un intreccio corale: scandali online, dinamiche familiari, primi amori e segreti destinati a emergere. Mentre il borgo la osserva e giudica, Virginia tenta di rialzarsi. Accanto a lei c’è Rocco (Francesco Petit), il figlio sedicenne, sensibile e appassionato di scacchi, che affronta le conseguenze dello scandalo mentre vive il suo primo amore per Nina (Lucia Balordi), compagna di classe intrappolata in una relazione tossica con Alex (Andrea Pittorino), figlio del Sindaco Morrone (Augusto Fornari). A sostenere Virginia ci sono Giulia (Maria Chiara Augenti), vicepreside e amica, e Marco Colaianni (Raniero Monaco Di Lapio), professore di educazione fisica che sarà pronto ad esporsi per proteggere Virginia dalle conseguenze del video, ma anche e soprattutto dalle minacce che la donna inizia a ricevere. Ma chi può avercela con la preside e perché? Per rispondere a questa domanda sarà fondamentale il sostegno di Cecilia (Gioia Spaziani), sorella e ispettrice di polizia: due caratteri opposti quelli delle due donne, uniti da un legame profondo che rischierà di incrinarsi nel corso delle indagini. La determinazione di Virginia nello scoprire la verità potrebbe infatti compromettere il lavoro di Cecilia. Intanto, là fuori, un nemico invisibile continua a colpire Virginia, cercando in tutti i modi di allontanarla dalla scuola e isolarla. I sospetti si addenseranno su suo marito Luigi (Fabrizio Ferracane), avvocato brillante che nasconde un segreto, ma anche sull’avido costruttore Bodoni (Ninni Bruschetta) e sulla sua bella e giovane figlia, Elena (Lorena Cacciatore). A un passo dal trovare il responsabile, Virginia sarà costretta a chiedersi se è pronta a pagare il prezzo della verità, soprattutto se chi ama rischia di essere in pericolo tanto quanto lei. La serie racconta la caduta e la rinascita di Virginia, seguendo il percorso doloroso che una donna deve ancora affrontare per ottenere giustizia di fronte a violazioni della privacy, ricatti digitali e discriminazioni che colpiscono più la vittima che il colpevole. A Testa Alta – il coraggio di una donna è una storia di resistenza e coraggio, ambientata tra le atmosfere suggestive dei laghi laziali, dove l’amore per i figli si intreccia con la ricerca della verità e dove tenere la testa alta significa anche trovare la forza di chiedere aiuto. Un racconto che unisce famiglia, amicizia, prime passioni e solidarietà, con momenti di ironia che rendono ancora più umani i protagonisti: perché a volte le lezioni più importanti arrivano proprio quando sembra che tutto sia perduto. Diretta da Giacomo Martelli, la fiction conta su un cast che include, tra gli altri, Francesco Petit, Raniero Monaco Di Lapio, Fabrizio Ferracane, Gioia Spaziani, Maria Chiara Augenti, e Ninni Bruschetta. La serie, prodotta da Marco Belardi per Banijay Studios Italy, è una coproduzione Rti – Banijay Studios Italy, scritta da Mizio Curcio, Andrea Nobile, Nicoletta Senzacqua e Paolo Marchesini. 'A testa alta' è una serie composta da tre puntate. La prima puntata di va in onda oggi in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

