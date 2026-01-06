Salute

Lotteria Italia 2026, premio speciale da 300mila euro: il biglietto vincente

AdnKronos

Mar, 06/01/2026 - 20:55

(Adnkronos) – Assegnato il premio speciale da 300mila euro al primo biglietto vincente della Lotteria Italia 2026. Il biglietto è il numero M291089 ed è stato venduto a Auronzo di Cadore, in provincia di Belluno. Il biglietto è stato estratto durante lo speciale Affari Tuoi in onda stasera su Raiuno.
 
