Gran successo a Cefalù per la Giovane Orchestra Sicula del maestro Raimondo Capizzi

CALTANISSETTA. La musica come strumento di riscatto, di identità e di futuro. È questo il messaggio che la Giovane Orchestra Sicula ha portato a Cefalù, conquistando il pubblico con un concerto intenso ed emozionante che ha riempito Piazza Duomo di applausi e partecipazione.

Una piazza gremita e calorosa ha accolto i giovani musicisti e i maestri del progetto Giovani in Orchestra, fondato dodici anni fa dal maestro Raimondo Capizzi. Un progetto nato nel cuore della Sicilia centrale e cresciuto nel tempo grazie a una visione chiara: costruire un tessuto culturale solido, fatto di giovani, musica e professionalità, capace di andare oltre i confini territoriali.

La Giovane Orchestra Sicula rappresenta oggi una realtà viva e dinamica, che continua a portare la propria musica anche fuori dal territorio d’origine, regalando emozioni e dimostrando come la cultura possa essere motore di crescita e opportunità. Alla base del progetto c’è una forte volontà di restare, di non emigrare, di creare lavoro e futuro proprio nella propria terra, trasformando la passione in impegno concreto. Dodici anni di sacrifici, determinazione e riscatto hanno dato vita a un’esperienza che unisce giovani musicisti e professionisti, dimostrando che investire nella cultura significa investire nelle persone.

Un sentito ringraziamento va all’amministrazione comunale di Cefalù per l’accoglienza, a Le Baccanti per aver creduto e scelto questo progetto, e a tutti i supporter che continuano a sostenere e accompagnare il cammino della Giovane Orchestra Sicula. La musica va avanti. E con essa, il sogno di una Sicilia che crea, resta e cresce.