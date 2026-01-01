Campofranco. Un tripudio di emozioni: gran successo per il film ‘Occhi novi’ di Gero Miceli

CAMPOFRANCO. Un pomeriggio di rara intensità culturale al Salone Giovanni Paolo II che si è trasformato in un tempio di poesia, spiritualità e tradizione per la presentazione e proiezione del film “Occhi novi” scritto e diretto dal poeta, presepista e regista Gero Miceli di Grotte (AG).

L’evento ha registrato una partecipazione straordinaria, tanto che il sindaco Rosario Nuara ha voluto sottolineare come << raramente gli eventi culturali riescano a coinvolgere il pubblico in modo così profondo e molto numeroso >>. Un’affermazione che riflette il clima di emozioni e coinvolgimento che ha suscitato l’opera scritta e diretta da Gero Miceli.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco e dell’assessore alla Cultura Enrico Lipari, il pubblico ha ascoltato l’intervento del cav. Salvatore Tulumello che ha interpretato il locandiere nel film, seguito da una conversazione intensa tra l’autore Gero Miceli e la giornalista e autrice Maria Giuseppina Terrasi la quale ha sottolineato al numerosissimo pubblico la grande prova di talento e la grande coerenza alla natura già nota di poeta del Miceli che si rispecchia in tutta l’opera e ha proseguito : << citando Emily Dicknson, Gero Miceli qui è un rivelatore di immagini, un poeta che attraverso “lenti speciali” svela l’essenza nascosta della realtà e traduce le emozioni in versi che aprono varchi verso l’eterno, riuscendo a donarci “occhi nuovi” >>.

Le conclusioni sono state affidate a Don Luciano Calabrese, Arciprete di Campofranco e docente presso l’Istituto Teologico “Mons. Guttadauro” di Caltanissetta che ha sapientemente evidenziato il valore culturale e spirituale dell’opera .

A coordinare l’incontro, il direttore del “Museo di Storia Locale” cav. Vincenzo Nicastro, il quale ha dichiarato: << Ci troviamo di fronte a un’opera di grande rilievo e spessore culturale, capace di parlare alla coscienza collettiva e di suscitare emozioni straordinarie. Ringrazio di cuore Gero Miceli per quello che mi ha trasmesso con il suo film poetico >>

“Occhi novi” che gode del patrocinio morale della Regione Siciliana – “Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana”, riconoscimento simbolico che ne sottolinea il valore artistico e il contributo alla tutela della lingua e della tradizione dell’isola è infatti molto più di un semplice film: è un poema visivo, un atto d’amore verso la lingua siciliana, interamente recitato in siciliano letterario, elevato a lingua sacra per narrare la Natività e l’infanzia di Gesù.

Ai titoli di coda un lunghissimo applauso, volti commossi e parole di gratitudine, hanno lasciato negli spettatori la sensazione di aver assistito a qualcosa di raro: un’opera che non solo racconta, ma trasforma, che non solo mostra, ma evoca. Campofranco ha accolto “Occhi novi” come si accoglie un dono: con rispetto, emozione e orgoglio. Un tripudio di emozioni che resterà inciso nella memoria collettiva.