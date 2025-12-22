Olanda, auto sulla folla: almeno 5 feriti

(Adnkronos) – Almeno cinque persone sono rimaste ferite oggi in Olanda, quando un'auto è piombata sulla folla a Nunspeet, nella provincia centrorientale della Gheldria, dove era in corso la tradizionale parata annuale delle luci natalizie. La polizia, che ha parlato di "un grave incidente", sta indagando per accertare se l'auto sia stata lanciata intenzionalmente contro la folla.

