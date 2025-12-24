Salute

Nigeria, esplosione in una moschea: 7 morti

AdnKronos

Mer, 24/12/2025 - 20:21

(Adnkronos) – Un'esplosione ha devastato una moschea nella città nigeriana di Maiduguri, uccidendo sette persone, ha dichiarato all'Afp un leader della milizia anti-jihadista. Nessun gruppo armato ha immediatamente rivendicato la responsabilità di quello che il leader della milizia Babakura Kolo ha definito un presunto attentato. Maiduguri è la capitale dello stato di Borno, teatro di una rivolta durata anni da parte dei gruppi jihadisti Boko Haram e della Provincia dell'Africa Occidentale dello Stato Islamico. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com

