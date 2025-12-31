Natale in Stile Barocco a Serradifalco, Marianopoli e Montedoro con Pietro Narese, Alessandro Lattuca e Carmelo Mantione

Un trio d’eccezione, con due trombe e organo per un Natale in Stile Barocco. E’ quello che ha proposto in tre differenti location a Serradifalco, Marianopoli e Montedoro. Il trio, composto da musicisti serradifalchesi, ha entusiasmato non poco il pubblico che ha assistito ai tre concerti, in quanto, al di la del fascino dell’impegnativa proposta musicale, ha fatto emergere tutto lo spessore indiscusso dei suoi componenti che, per altro, vantano esperienze e affermazioni in campo nazionale ed internazionale, oltre che collaborazioni con le più importanti orchestre sinfoniche italiane ed europee.

Il trio è composto da Pietro Narese (Tromba), Alessandro Lattuca (Tromba) e Carmelo Mantione (Organo). L’ensemble ha proposto una musica in grado di evocare emozioni. Il primo concerto s’è svolto a Serradifalco nella Chiesa Madre. Il secondo s’è invece svolto a Marianopoli presso la Chiesa di San Prospero, infine il terzo a Montedoro nella Chiesa Madre. Tre concerti, tre successi, tantissimi applausi a scena aperta.

Davvero notevole il repertorio proposto, con musiche di Charpentier (“Te deum), Purcell (“Trumpet tune”), Pezel (“Sonata in Do maggiore”), Gounod (“Ave Maria”), Bach (“Jesus bleibet meine freude” BWV 147), Bach (“Preludio e fuga in re maggiore), Vivaldi (“Concerto per 2 trombe in Do Maggiore”), Clarke (“Oh holy night, Adeste fideles, Marcia del Principe di Danimarca”). Un programma di spessore parecchio apprezzato da un pubblico che ha ricambiato con applausi a scena aperta l’offerta musicale dell’ensemble che ha avuto modo di confermare tutta la sua indiscussa bravura con una musica tanto fascinosa quanto evocativa.