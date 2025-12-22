Milano, 15enne rapinato e sequestrato in corso Buenos Aires: arrestati 4 giovanissimi

(Adnkronos) – Rapinano 15enne in strada e poi lo sequestrano per un'ora, in attesa che il padre gli ricarichi la carta di credito prepagata, "altrimenti lo uccidiamo". E' successo ieri sera a Milano, in corso Buenos Aires. La vittima è un ragazzino di 15 anni, che era in giro con gli amici. A un certo punto è stato avvicinato da tre ragazzi e una ragazza, tre minorenni e un maggiorenne, tutti con precedenti. Prima lo hanno minacciato con violenza, per farsi consegnare giubbotto, maglione e scarpe di marca, oltre a cellulare e portafogli. Una volta che si sono accorti che all'interno c'era una carta di credito prepagata, hanno costretto il ragazzino ad andare a uno sportello bancomat a prelevare, nonostante lui continuasse a ripetere che era vuota. Appurato che non c'era denaro a disposizione, lo hanno obbligato a chiamare il padre. "Se non gli ricarichi la prepagata, lo uccidiamo", le minacce ricevute al telefono dall'uomo, che ha allertato il 112. Le pattuglie dei carabinieri sono arrivate sul posto pochi istanti dopo che i quattro rapinatori si erano allontanati in direzioni diverse, ma sono riusciti a bloccarli tutti. L'unico maggiorenne è un ventenne tunisino. Insieme a lui un 16enne marocchino, un 17enne siriano e una ragazza di 15 anni. Sono stati arrestati per rapina, tentata estorsione e sequestro di persona. Uno di loro risponde anche di resistenza a pubblico ufficiale, perché impugnando una bottiglia di vetro ha minacciato i carabinieri. Sono stati portati rispettivamente nel carcere di San Vittore e al Beccaria. La vittima, terrorizzata, è stata affidata al padre e non ha avuto bisogno del soccorso sanitario.

