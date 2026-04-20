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Caltanissetta, il 13 maggio la conferenza stampa conclusiva del progetto “Archivisti per caso”

Redazione

Caltanissetta, il 13 maggio la conferenza stampa conclusiva del progetto “Archivisti per caso”

Lun, 20/04/2026 - 16:55

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Si svolgerà mercoledì 13 maggio alle ore 10.30, nell’aula magna dell’IISS “L.Russo” di Caltanissetta, la conferenza stampa conclusiva del progetto “Archivisti per caso dalla fonte al monumento, la riscoperta e l’innovazione del patrimonio di Stato” curato dall’Associazione Moncada con il Patrocinio del Comune di Caltanissetta e l’Archivio di Stato di Caltanissetta.

Il progetto, destinato agli studenti di scuola media superiore e sviluppato tra l’Archivio di Stato e il Lapidarium Luigi Moncada, ha previsto una Lectio magistralis e workshop per lo studio attivo di documenti antichi non digitalizzati con l’intento di favorire la conoscenza diretta delle fonti storiche.

Durante la conferenza stampa verranno presentati gli elaborati e i risultati delle ricerche realizzati dagli studenti della 3CLe 3AL dell’indirizzo “Linguistico” dell’IISS L.Russo di Caltanissetta coordinati dalle tutor scolastiche, le docenti Maria Vassallo, Romina Alongi e Liliane Giammorcaro, e dalle tutor dell’associazione Moncada, la presidente Rosita Mastrosimone e le socie Maria Grazia Anzalone, Maria Grazia Naro e Romina Gerardi.

Alla conferenza stampa interverranno:

– la Prof. Rosanna Zaffuto Rovello, storica dell’Associazione Moncada,

– la Prof. Giovanna Candura, vicesindaco e assessore alla cultura del Comune di Caltanissetta,

– il Prof. Vincenzo Lo Muto, assessore all’istruzione del Comune di Caltanissetta,

– il Dott. Alessandro Molteni, direttore dell’archivio di Stato di Caltanissetta,

– gli studenti della 3CLe 3AL dell’indirizzo “Linguistico” dell’IISS L. Russo di Caltanissetta

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