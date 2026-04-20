Caltanissetta, il 13 maggio la conferenza stampa conclusiva del progetto “Archivisti per caso”

Si svolgerà mercoledì 13 maggio alle ore 10.30, nell’aula magna dell’IISS “L.Russo” di Caltanissetta, la conferenza stampa conclusiva del progetto “Archivisti per caso dalla fonte al monumento, la riscoperta e l’innovazione del patrimonio di Stato” curato dall’Associazione Moncada con il Patrocinio del Comune di Caltanissetta e l’Archivio di Stato di Caltanissetta.

Il progetto, destinato agli studenti di scuola media superiore e sviluppato tra l’Archivio di Stato e il Lapidarium Luigi Moncada, ha previsto una Lectio magistralis e workshop per lo studio attivo di documenti antichi non digitalizzati con l’intento di favorire la conoscenza diretta delle fonti storiche.

Durante la conferenza stampa verranno presentati gli elaborati e i risultati delle ricerche realizzati dagli studenti della 3CLe 3AL dell’indirizzo “Linguistico” dell’IISS L.Russo di Caltanissetta coordinati dalle tutor scolastiche, le docenti Maria Vassallo, Romina Alongi e Liliane Giammorcaro, e dalle tutor dell’associazione Moncada, la presidente Rosita Mastrosimone e le socie Maria Grazia Anzalone, Maria Grazia Naro e Romina Gerardi.

Alla conferenza stampa interverranno:

– la Prof. Rosanna Zaffuto Rovello, storica dell’Associazione Moncada,

– la Prof. Giovanna Candura, vicesindaco e assessore alla cultura del Comune di Caltanissetta,

– il Prof. Vincenzo Lo Muto, assessore all’istruzione del Comune di Caltanissetta,

– il Dott. Alessandro Molteni, direttore dell’archivio di Stato di Caltanissetta,

– gli studenti della 3CLe 3AL dell’indirizzo “Linguistico” dell’IISS L. Russo di Caltanissetta