Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” San Cataldo, il 22 aprile il quinto turno dell’8 Torneo interno

La stagione sportiva del Risiko agonistico, anche denominato Risiko da Torneo, è ormai entrata nel suo clou con l’organizzazione di numerosi eventi da parte dei vari Risiko Club Ufficiali sparsi nel territorio nazionale e regionale (31 Club Ufficiali al momento di cui 7 nella Regione Sicilia ovvero Palermo, Caltanissetta, San Cataldo, Messina, Catania, Acireale e Siracusa). Fino al prossimo mese di Dicembre tantissimi sono infatti gli eventi in programma che hanno come obiettivo la qualificazione al campionato individuale nazionale dell’anno prossimo, mentre la Finale per quest’anno è già stata stabilita nel prossimo mese di settembre nella località di Rimini. Vincere un torneo (Master, Raduno nazionale) e partecipare alla Finale annuale del Campionato individuale e la massima aspirazione di ogni giocatore di Risiko da Torneo, e sono solo 40 i posti previsti per la qualificazione. Proprio ieri si è svolto a Firenze il V Master di Risiko con la partecipazione di 120 giocatori provenienti da tutta Italia e ha visto la partecipazione di due giocatori che abitualmente frequentano le serate di gioco organizzate dal Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” di San Cataldo, con la conquista del 2° posto in una delle due finali del torneo e di una semifinale. Il secondo posto è stato conquistato da Andrea Kiswarday, giovane talento sancataldese che gioca fin dai suoi esordi circa 3 anni fa con i colori del Risiko Club Ufficiale della vicina Caltanissetta, e la semifinale da Giulia Gulino anche lei fin dal suo esordio giocatrice presso il Club Nisseno. La particolarità è che Andrea Kiswarday è il giocatore più vincente nel territorio della Regione Sicilia da ormai due anni a questa parte, con nel suo palmares la vittoria di tornei nazionali e regionali organizzati da vari Risiko Club Siciliani e che lo porteranno a giocare la sua prima finale nazionale del Campionato individuale il prossimo settembre. Ed è anche l’attuale leader della classifica provvisoria dell’8° torneo interno attualmente in svolgimento presso il Risiko Club Sancataldese. Mercoledì 22 aprile, infatti, si svolgerà il quinto turno di gioco di questo avvincente ed equilibrato 8° torneo, dove al momento i primi due posizionati della classifica provvisoria conquisteranno la finale diretta che si svolgerà il prossimo 13 maggio. Al momento sono 15 i giocatori in classifica ed è ancora possibile iscriversi e giocare gli ultimi due turni di qualificazione con la possibilità giocandoli entrambi di poter conquistare un posto di qualificazione in semifinale come ripescato con il miglior punteggio. Chiunque può diventare un abile stratega di questo bellissimo gioco, e in poco tempo riuscire a competere per la vittoria di una partita, di un torneo, di prestigiose posizioni in ambito nazionale. Inoltre il Risiko da Torneo prevede partite della durata di circa due ore quindi assolutamente compatibili con il terminare presto una serata di gioco, che inizia verso le ore 20.30 e termina prima della mezzanotte. Il Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” di San Cataldo accoglie sempre dei nuovi giocatori che vogliano sperimentare questo tipo di regolamento e alimentare la propria passione per il gioco del Risiko. Il torneo in corso, inoltre, mette in palio sia i primi per la vittoria del Torneo, che una wild card di qualificazione per la Finale del Campionato Regionale Individuale Sicilia di Siracusa prevista per la parte finale dell’anno. Occasione dunque da non perdere. Per chiunque volesse iscriversi al quinto turno dell’8° Torneo, previsto per il prossimo Mercoledì 22 aprile, è possibile contattare i referenti del Club Alessio Sansoni (tel.371/4566763), Mariella Brucculeri (tel. 331/6039772) e Gianluigi Orlando (tel 3291110564). Ci si può iscrivere e tenere informati sulle attività del Club anche attraverso le pagine social del Club sulle piattaforme Facebook e Instagram (basta digitare il nome del Club), e sul nuovo Canale Youtube @RisikoClubUfficialeIlPifferaio, nelle quali saranno pubblicati i vari regolamenti dei Tornei e tutte le foto, i video, le classifiche, e i resoconti dei vari eventi che via via sono organizzati.