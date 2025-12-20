Lazio, debutta all’Olimpico la nuova aquila: primo volo per Flaminia

(Adnkronos) –

Torna a volare l'aquila sull'Olimpico di fede laziale. Nel prepartita di Lazio-Cremonese oggi, sabato 20 dicembre, partita valida per la 16esima giornata di Serie A, i tifosi hanno abbracciato Flaminia, la nuova aquila del club biancoceleste, che ha sorvolato quindi il prato dello stadio prima di 'atterrare' sullo scudetto piazzato al centro del campo. Un 'rito' diventato ormai usuale nei prepartita della Lazio, sulle note dell'inno biancoceleste, ma che si era interrotto lo scorso gennaio. In seguito al licenziamento dell'ormai ex falconiere Juan Bernabé, anche Olympia aveva smesso di sorvolare l'Olimpico, con l'ultimo volo datato 10 gennaio 2025, prima della partita dello scorso campionato contro il Como. Ora però, con Flaminia, il popolo biancoceleste ha ritrovato finalmente il suo simbolo.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)