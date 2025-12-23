Fognini-Lini, dalla pista di Ballando al campo da tennis: lo show tra un match e l’altro

(Adnkronos) –

Non si ferma l'esperienza di Ballando con le stelle per Fabio Fognini. L'ex tennista, che si è classificato terzo nel dance show di Rai 1, ha regalato un vero e proprio show in occasione del 2° Memorial Leonardo Baldi, evento organizzato da Filippo Baldi, ex tennista e coach, a scopo benefico. Lunedì 22 dicembre al PalaElachem di Vigevano è andato in scena un doppio di tennis: Fabio e Filippo da una parte, dall’altra Lorenzo Sonego e Angela Vavassori. Tra un set e l'altro, però è arrivata la sorpresa. Fabio Fognini ha sorpreso il pubblico con una performance di danza insieme alla sua maestra di ballo, Giada Lini. La ballerina, insieme al suo compagno Graziano Di Prima, avrebbe dovuto regalare qualche passo di danza tra un match e l'altro, ma ha deciso di coinvolgere anche l'ex tennista Fognini, omaggiando così la loro esperienza nel dance show di Rai 1. Fognini, inizialmente colto di sorpresa, non si è tirato indietro: ha tentato una presa e alcuni dei passi ormai diventati iconici. Peccato non ci fosse la 'famigerata' giuria ad alzare le palette…

