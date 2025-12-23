Famiglia nel bosco, da giudici incarico per verificare lo stato ‘psichico’ dei genitori

(Adnkronos) – L'ordinanza del tribunale per i minorenni ha dato l'incarico ad una Ctu per verificare lo stato "psichico" dei genitori della famiglia che viveva nel bosco nel Chietino. E' quanto anticipa sui social il Tg1 sul caso. Intanto potrebbe essere concessa un’autorizzazione speciale a Nathan Trevallion affinché possa trascorrere la giornata di Natale all’interno della struttura che ospita i tre figli, allontanati a novembre dalla casa in cui vivevano a Palmoli con i genitori. "La richiesta – ha detto ieri all'Adnkronos il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli – riguarderebbe esclusivamente il 25 dicembre". L'allontanamento dei bimbi è stato disposto, assieme alla sospensione della responsabilità genitoriale, dopo l’intervento dei servizi sociali, e con provvedimento del Tribunale per i minorenni dell’Aquila. I bimbi, due gemelli di 6 anni e una bimba di 8, sono stati collocati in una struttura protetta, dove si trova anche la madre che può vedere i piccoli più volte al giorno. Nei giorni scorsi la Corte d’Appello dell’Aquila ha rigettato il ricorso presentato dalla coppia, confermando la permanenza dei bambini in comunità anche durante le festività natalizie. I giudici hanno riconosciuto alcuni progressi da parte dei genitori sul piano organizzativo e abitativo, ma li hanno ritenuti insufficienti per modificare la misura adottata, motivata da criticità legate alle condizioni di vita, all’istruzione e alla tutela sanitaria dei minori.

