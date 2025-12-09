Salute

Entrano in una fabbrica abbandonata di Torino, giovane precipita da 10 metri: è grave

AdnKronos

Entrano in una fabbrica abbandonata di Torino, giovane precipita da 10 metri: è grave

Mar, 09/12/2025 - 08:48

Condividi su:

(Adnkronos) – Un ragazzo di 24 anni è precipitato da un'altezza di 10 metri all'interno di una fabbrica abbandonata alla periferia sud di Torino. La caduta è stata attutita da una trave metallica del tetto e poi da una catasta di legno. Sono stati gli amici del ragazzo a dare l'allarme.  Quando i sanitari del 118 di Azienda Zero sono giunti sul posto, il giovane era vigile e dopo essere stato soccorso è stato trasportato in codice rosso in ospedale.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta