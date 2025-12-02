Caltanissetta, il Sindaco Tesauro rilancia la prevenzione: nuovi screening oncologici gratuiti l’11 dicembre

Dopo il forte segnale di partecipazione arrivato dalla Giornata della Prevenzione svoltasi domenica scorsa nel Palazzo comunale, l’Amministrazione di Caltanissetta annuncia una nuova iniziativa dedicata alla tutela della salute pubblica, confermando una linea politica chiara: investire sulla prevenzione significa investire sul futuro della comunità.

Mercoledì 11 dicembre, in via Regina Margherita, nelle immediate vicinanze della Casa di Comunità – Villa Amedeo, sarà attivo un mezzo mobile attrezzato per effettuare screening oncologici gratuiti: mammografia per le donne tra i 50 e i 69 anni, distribuzione dei kit per lo screening del colon-retto per uomini e donne nella stessa fascia d’età e Pap/HPV test per le donne tra i 25 e i 64 anni.

Un’opportunità importante che nasce dalla collaborazione tra il Comune di Caltanissetta, l’Asp di Caltanissetta e il Centro Gestionale Screening, con l’impegno congiunto degli operatori sanitari e delle strutture dedicate alla prevenzione.

«La risposta arrivata dalla scorsa domenica — dichiara il Sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro — è stata un segnale forte e incoraggiante. I cittadini hanno dimostrato di comprendere quanto sia fondamentale prendersi cura della propria salute attraverso la prevenzione. La mia Amministrazione intende dare continuità a questo percorso, perché prevenire significa salvare vite e costruire una comunità più consapevole».

Il Sindaco sottolinea come la tutela della salute rappresenti uno dei capisaldi dell’azione amministrativa: «Il nostro obiettivo è avvicinare sempre di più la sanità alle persone, rendendo semplici, accessibili e gratuiti i controlli fondamentali. La prevenzione non deve essere un ostacolo, ma una possibilità concreta per tutti».

Un ringraziamento particolare è rivolto a tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione dell’iniziativa: l’Asp di Caltanissetta, il Centro Gestionale Screening, gli operatori sanitari, i volontari e tutte le professionalità che, con competenza e dedizione, rendono possibile offrire questi servizi alla cittadinanza.

«Continueremo a sostenere — conclude il primo cittadino Tesauro — ogni iniziativa che mette al centro le persone e il loro diritto alla salute. Caltanissetta deve diventare sempre più una città in cui prevenzione, informazione e vicinanza ai cittadini siano valori concreti e quotidiani».