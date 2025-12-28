Caltanissetta. Il 29 dicembre e il 4 gennaio due eventi del progetto “Antiche armonie per il futuro” con l’Associazione “Sulle ali della musica”

CALTANISSETTA. La musica ed il canto finalizzato ad una maggiore inclusione sociale dei bambini dai sei agli undici anni di nazionalità straniera e dei ragazzi che vivono nei quartieri del Centro storico della Città: è stato questo uno degli obiettivi che si è dato il progetto “Antiche armonie per il futuro”, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro a valere sull’Avviso pubblico per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale (annualità 2022).

Il progetto, gestito dall’Associazione di Promozione Sociale “Sulle ali della musica” presieduta dalla Prof.ssa Laura Failla Anzalone e con la Direzione artistica della Prof.ssa Laura Mosca, ha visto anche la partecipazione attiva di oltre venti giovani nisseni ai laboratori musicali di coro, violino, pianoforte, chitarra e batteria che sono ancora in corso di svolgimento presso i locali delI’I.P.A.B. Istituto “Testasecca” di Caltanissetta presieduto dall’Arch. Luigi Gattuso.

Un’iniziativa di notevole impatto sociale che ha consentito la programmazione di due concerti a Caltanissetta, il primo dei quali avrà luogo domani 29 Dicembre alle ore 18:00 proprio presso l’Auditorium Testasecca e dedicato ai bambini oncologici assistiti nelle provincie di Caltanissetta, Catania ed Enna dalla SAMOT Catania ETS nell’ambito del progetto “Spazio Amico: lo Sportello delle fragilità”, con la partecipazione del duo voce e chitarra composto da Giorgia Anzalone e Salvo Di Piazza; il secondo appuntamento è previsto per il prossimo 04 gennaio alle ore 18:30 al Centro Polivalente “Michele Abbate”, con la partecipazione dei Pentafonica.

La proposta formativa, sociale ed educativa prevista dal progetto – inoltre – ha coinvolto sino ad oggi una sessantina di adolescenti nisseni, la maggior parte dei quali frequentanti la Parrocchia di “Sant’Agata al Collegio” e che, con la preziosa collaborazione di Frate André, sono stati avviati alla conoscenza ed alla pratica della musica facendoli partecipare a delle lezioni di canto corale, allo studio di diversi strumenti musicali e ad attività di recupero scolastico.

Il progetto, che ha registrato il coinvolgimento e l’entusiasmo dei ragazzi e delle loro famiglie, è stato presentato anche al Comune di Caltanissetta con la partecipazione dell’Assessore alle Politiche sociali Dott. Ermanno Pasqualino, il quale ha anche sottolineato quanto importanti e necessarie siano queste iniziative poiché consentono ai ragazzi nisseni, seppur provenienti da culture e ambienti diversi, di stare insieme favorendo sempre di più un maggiore rapporto di integrazione sociale.

Da evidenziare, infine, l’importanza di un altro degli obiettivi previsti dalla proposta progettuale, ovvero la rivalutazione del patrimonio artistico della nostra Città con particolare riferimento all’Organo storico del 1800 presente alla Rettoria di “Sant’Anna” in Viale della Regione a Caltanissetta adiacente all’Istituto Testasecca, oltre che la collaborazione alla realizzazione dell’iniziativa di numerosi altri partner tecnici privati ed organizzazioni del Terzo Settore.

