Caltanissetta. Giornata della Prevenzione, Piscopo: «Un successo domenica, la Commissione Sanità vicina ai cittadini»

CALTANISSETTA – La Giornata della Prevenzione, svoltasi ieri, domenica, a Caltanissetta, ha rappresentato un momento di grande attenzione verso la salute pubblica e la diffusione della cultura della prevenzione, registrando una significativa partecipazione di cittadini che hanno aderito agli screening e alle attività informative organizzate.

A tracciare un bilancio estremamente positivo dell’iniziativa è stato Vincenzo Piscopo, Presidente della VI Commissione Consiliare Sanità del Comune di Caltanissetta, che ha espresso piena soddisfazione per la riuscita della giornata, ringraziando tutte le istituzioni e i soggetti coinvolti.

«Questa giornata – ha dichiarato Piscopo – è la dimostrazione concreta che la prevenzione funziona quando si lavora in modo sinergico. I numeri degli screening, la presenza dei cittadini e la qualità dei servizi offerti raccontano di una comunità attenta alla propria salute».

«Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento all’ASP Caltanissetta per la grande professionalità e la disponibilità dimostrate in occasione della Giornata della Prevenzione. Un sentito grazie va anche al Presidente e a tutti i professionisti dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri per il fondamentale contributo offerto alla riuscita dell’iniziativa.

Ringrazio inoltre tutti gli enti organizzatori, il personale sanitario e i volontari che, con il loro impegno, hanno reso possibile una giornata così importante per la salute dei cittadini. La collaborazione tra istituzioni e mondo sanitario è la strada giusta per migliorare la qualità della vita nella nostra città. I numeri degli screening e la grande partecipazione dei cittadini sono il segno che stiamo andando nella direzione corretta».

Il Presidente della Commissione ha sottolineato anche l’importanza dell’attività di informazione svolta attraverso lo streaming, che ha permesso di raggiungere un pubblico ancora più ampio e di diffondere contenuti di prevenzione sanitaria in modo chiaro e accessibile.

«Lo streaming – ha aggiunto – è uno strumento decisivo: porta la sanità nelle case e rende l’informazione un diritto realmente fruibile. Parlare di prevenzione significa investire sul futuro di una città».

Un ruolo centrale è stato svolto proprio dalla VI Commissione Consiliare “Sanità”, organismo che si occupa di politiche sanitarie e sociosanitarie e mantiene un rapporto costante con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, al fine di migliorare i servizi e rispondere alle esigenze del territorio.

La Commissione è presieduta da Vincenzo Piscopo, affiancato dal vicepresidente Michele Cristian Genovese, ed è composta dai consiglieri Armando Alessandro Turturici, Roberto Gambino, Federica Scalia, Calogero Palermo, Vincenzo Cancelleri, Luigi Bellavia, Annalisa Petitto, Andrea Di Carlo e Giuseppa Mosca.

«Come Commissione Sanità – ha concluso Piscopo – continueremo a promuovere iniziative come questa, perché la salute non può essere un tema marginale ma deve restare una priorità assoluta per tutta la città».