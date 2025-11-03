Sicilia, con i bonus edilizi regionali ripartono gli investimenti

Il governo Schifani inserisce in Manovra i bonus edilizi regionali e la

decontribuzione per i nuovi assunti. Appello a tutte le forze politiche dell’Ars per un voto unanime. Russo: “Ristrutturazioni legate a efficienza energetica secondo la direttiva Ue ‘Case Green’ e contributi sui pannelli fotovoltaici: si coniuga sostenibilità e risparmio, si sbloccheranno gli investimenti privati sul patrimonio edilizio e le famiglie siciliane abbatteranno le bollette di luce e gas”.

Palermo – “L’Ance Sicilia apprende con soddisfazione

che il governatore Renato Schifani e l’assessore all’Economia,

Alessandro Dagnino, hanno inserito nel disegno di legge di Stabilità

2026 alcune delle attività proprie del mondo delle costruzioni.

Anzitutto è stato inserito il finanziamento di bonus edilizi regionali,

in secondo luogo la decontribuzione sulle nuove assunzioni, che

consentirà alle nostre imprese di aumentare il personale necessario per

i cantieri pur operando in un contesto economico sfavorevole. Ance

Sicilia ringrazia Schifani, Dagnino e tutto il governo per la

sensibilità con cui hanno valutato le tematiche segnalate nell’ambito

del confronto istituzionale avviato nei mesi scorsi per vagliare, nel

rispetto dei reciproci ruoli, esigenze e soluzioni utili a migliorare la

qualità della vita dei siciliani”.

Lo dichiara il presidente di Ance Sicilia, Salvo Russo, che spiega: “In

attesa di conoscere il testo approvato dalla Giunta, occorre evidenziare

che l’Ance Sicilia riscontra favorevolmente la decisione del governo

regionale di non riproporre il Superbonus – che, pur avendo avuto il

merito di spingere investimenti privati sul patrimonio edilizio

siciliano per quasi 7 miliardi, ha mostrato delle incongruenze – , bensì

di finanziare un sistema di Bonus per facciate e ristrutturazioni che

collega gli interventi strutturali e architettonici all’efficienza

energetica degli immobili, indirizzando così i progetti verso gli

obiettivi della Direttiva europea ‘Case green’ e i nuovi orientamenti

del governo nazionale. L’Ance Sicilia – sottolinea Russo – sostiene

l’esigenza di costruire un’agevolazione giusta, equilibrata ed equa, che

coniughi sostenibilità e risparmio economico e che consenta alle

famiglie siciliane di rendere finalmente le proprie case efficienti ed

autonome sotto il profilo energetico e di abbattere le bollette di luce

e gas”.

“Ci auguriamo – aggiunge Salvo Russo – che la Giunta abbia previsto

questo contributo regionale come cumulabile con gli incentivi fiscali

nazionali, considerato che i nuovi paletti imposti dal legislatore sulle

fasce di reddito e sulle spese ammissibili ne stanno limitando

notevolmente l’utilizzo. Basti pensare che siamo passati da 1,1 miliardi

di investimenti Superbonus del 2024 ad appena 72 milioni di Bonus

ristrutturazioni e Ecobonus nei primi tre mesi di quest’anno”.

Il presidente di Ance Sicilia osserva, inoltre, che “analogamente,

auspichiamo che sia cumulabile anche il finanziamento delle spese per

gli impianti fotovoltaici e per quelli di autoproduzione di energia,

specie in relazione e in sinergia con le opportunità del nuovo ‘Conto

termico 3.0’”.

“Da quanto emerso finora – conclude il presidente di Ance Sicilia –

sembra che la Giunta, ascoltando le istanze di categoria, abbia

approvato misure equilibrate, che rispondono alle esigenze di

bioedilizia e di tutela ambientale. Ricordiamo che sono obiettivi

condivisi e sostenuti da tutti i partiti nei loro programmi, pertanto

l’Ance Sicilia auspica che, coerentemente, questa norma ottenga un voto

unanime da tutte le forze politiche dell’Ars sensibili a questi temi,

anche come segnale positivo e di fiducia verso il settore edile che, in

previsione di subire quest’anno un calo degli investimenti dell’8,1%, ha

bisogno di nuovi stimoli per la ripresa”.