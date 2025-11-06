Screening oncologici: collaborazione tra Comune di Gela e ASP di Caltanissetta

Il Sindaco di Gela Terenziano di Stefano e l’assessore alla Sanità Filippo Franzone esprimono il più sentito ringraziamento al Direttore Generale dell’ASP di Caltanissetta, al personale del Centro Gestionale Screening e a tutti gli operatori sanitari coinvolti, per la sensibilità e l’impegno dimostrati nel promuovere la cultura della prevenzione sul territorio.

Martedì 11 novembre, dalle 8.30 alle 13.30, presso il mercato di Gela in zona Marchitello, sarà allestito un gazebo informativo dell’ASP, dove il personale del servizio screening sarà a disposizione dei cittadini per: la distribuzione dei kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci (screening del carcinoma del colon-retto); la prenotazione della mammografia (screening del carcinoma della mammella); la prenotazione del PAP test e dell’HPV DNA test (screening del carcinoma della cervice uterina).

“Ringraziamo il Direttore Generale e tutto il personale sanitario dell’ASP – dice il Sindaco – per la grande attenzione dimostrata verso la nostra comunità. La prevenzione è la prima e più efficace forma di cura, e queste iniziative, portate direttamente nei luoghi di vita quotidiana dei cittadini, rappresentano un segnale concreto di vicinanza e di sensibilità verso la salute pubblica.”

L’Amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza ad aderire numerosa a questa importante giornata di prevenzione e sensibilizzazione.