Incidente stradale sulla Statale 514 “Di Chiaramonte”, un ferito

Mer, 05/11/2025 - 11:31

Incidente stradale lungo la Statale 514 ‘Di Chiaramonte’, in provincia di Ragusa, tra una Bmw X5 e un autocarro impegnato in alcuni lavori lungo la strada. Nello scontro è rimasto ferito un uomo di 48 anni che era alla guida dell’auto e che è stato accompagnato in ospedale, illeso il conducente dell’autocarro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Chiaramonte Gulfi e una squadra di vigili del fuoco. A causa dell’incidente si sono verificati rallentamenti alla circolazione stradale.

