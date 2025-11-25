Caltanissetta. Il 30 novembre screening oncologici, visite di prevenzione e consulti gratuiti per la cittadinanza a Palazzo del Carmine

CALTANISSETTA. Palazzo del Carmine apre le porte alla cittadinanza domenica 30 novembre 2025 per fare prevenzione. Medici, operatori sanitari e volontari, nei locali e nei gazebo appositamente allestiti dalle ore 9 alle ore 14, effettueranno controlli gratuiti e consulenze specialistiche per la prevenzione delle malattie metaboliche, cardiovascolari, cutanee e tiroidee e promuoveranno gli screening oncologici alla mammella, colon-retto e cervice uterina. Comincia proprio dal capoluogo nisseno dunque la maratona tra i comuni del territorio provinciale delle “Giornate di Prevenzione”. A Caltanissetta l’iniziativa è stata organizzata dall’Asp di Caltanissetta, dall’OMCeO provinciale e per il Comune di Caltanissetta dall’Amministrazione, Presidenza del Consiglio Comunale e VI Commissione Consiliare che si occupa di Sanità.

L’evento vede anche il coinvolgimento di diversi Ordini Professionali Sanitari e Associazioni di Volontariato impegnati quotidianamente nella divulgazione di messaggi di prevenzione. “Prevenire è meglio di curare e salva la vita- ha affermato il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale Salvatore Lucio Ficarra- perché prendere prima del tempo la malattia significa intanto fare interventi poco invasivi, in secondo luogo ovviamente salvare la vita perché con la prevenzione spesso abbiamo percentuali altissime di guarigione”. L’invito ai cittadini è quello di partecipare numerosi perché “la salute è il nostro bene più prezioso -ha precisato il Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Caltanissetta Giovanni D’Ippolito- non bisogna aver paura dei controlli e nemmeno sottovalutarne l’importanza, proprio per questo invitiamo tutti a venire in Piazza domenica 30 novembre. Per noi riuscire ad aiutare anche un solo paziente significa aver vinto”.