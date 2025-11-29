Caltanissetta, il 30 novembre a Palazzo del Carmine la “Giornata di Prevenzione”

Il mondo sanitario scende in Piazza nella Casa Comunale dalle 9 alle 14 per incontrare i cittadini

Ultima chiamata per la “Giornata di Prevenzione” nissena. Tra poche ore infatti la Casa Comunale ospiterà l’evento promosso dall’Asp di Caltanissetta e Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia e organizzato in città dall’Amministrazione Comunale, Presidenza del Consiglio Comunale e dalla VI Commissione “Sanità”. Al centro la salute dei cittadini attraverso la prevenzione, ad accoglierli, tra le ore 9 e le 14 di domenica 30 novembre 2025, ci sarano non soltanto medici, ma anche operatori sanitari e volontari visto il coinvolgimento di diversi Ordini Professionali che operano nell’ambito sanitario e Associazioni di Volontariato. Oltre agli screening oncologici alla mammella, colon-retto e cervice uterina, verranno effettuate gratuitamente consulenze specialistiche per la prevenzione di malattie metaboliche, cardiovascolari, cutanee e tiroidee.