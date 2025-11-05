Caltanissetta, i consiglieri comunali di Area Civica: “Impegni assunti e non ottemperati. Giunta Tesauro inadempiente sui contributi per le autobotti”

CALTANISSETTA. I consiglieri comunali di Area Civica, Annalisa Petitto, Calogero Palermo, Felice Dierna, attraverso una nota intervengono in merito al tema dei contributi per le autobotti. Di seguito la nota.

L’intergruppo consiliare di Arrea Civica, nelle persone dei suoi consiglieri Annalisa Petitto, Calogero Palermo e Felice Dierna, denunciano la mancanza di iniziative concrete da parte dell’amministrazione Tesauro in ordine all’impegno assunto di erogare contributi economici a favore di tutti quei cittadini nisseni costretti a ricorrere all’approvvigionamento dell’acqua mediante autobotti.

Già da tempo il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno con cui si impegnava Sindaco e Giunta a intervenire economicamente a sostegno di tutti i nisseni che, residenti nelle contrade limitrofe della città e non essendo raggiunti dalla rete idrica, sono costretti a ricorrere alle autobotti private, a proprie spese, per usufruire di un bene primario quale è l’acqua.

Nessuna iniziativa concreta è stata sino ad oggi intrapresa dall’amministrazione attiva sull’impegno assunto per volere del civico consesso, il che comportando una crescente preoccupazione da parte di coloro che speravano, dopo anni di esborsi economici indicibili, di poter essere finalmente supportati. È inaccettabile che, a fronte di un atto deliberativo chiaro e condiviso, si continui a ignorare le necessità di intere comunità che vivono quotidianamente un’emergenza non più tollerabile. Le famiglie delle contrade di Caltanissetta non sono cittadini di serie B e l’acqua è un diritto primario e non un privilegio. Diffidiamo l’Amministrazione comunale a dare immediata attuazione a quanto votato dal Consiglio Comunale e a dare comunicazione pubblica sulle reali tempistiche per attivare il piano di intervento economico a favore dei nisseni costretti ancora a dover sopportare il peso economico delle autobotti. È arrivato il tempo che le promesse e gli impegni assunti dall’amministrazione Tesauro vengano tradotti in atti concreti.