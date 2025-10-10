Tale e Quale Show, anticipazioni stasera 10 ottobre: le trasformazioni previste

(Adnkronos) – Stasera, venerdì 10 ottobre, andrà in onda la terza puntata di 'Tale e quale show', in diretta dalle 21.30 su Rai 1, con Carlo Conti padrone di casa e un nuovo round di esibizioni che promettono di sorprendere il pubblico. La quindicesima edizione del programma si conferma un successo: leader negli ascolti del prime time e accompagnata da una forte partecipazione sui social, la trasmissione fonde spettacolo, talento e ironia. Queste le trasformazioni previste per la terza serata: Carmen Di Pietro sarà Ornella Vanoni, Le Donatella vestiranno i panni delle due donne degli ABBA (Agnetha e Frida), Antonella Fiordelisi si trasformerà in Elodie, Pamela Petrarolo interpreterà Gianna Nannini, Maryna avrà le sembianze di Shakira, Samuele Cavallo proverà il bis con Marco Mengoni, Flavio Insinna e Gabriele Cirilli si cimenteranno nel "duetto impossibile" di Tommy Cash e Fiorella Mannoia, Gianni Ippoliti vestirà i panni di Renato Zero, Tony Maiello onorerà la memoria di Mango e Peppe Quintale si metterà alla prova con Patrick Hernandez. Tutti canteranno, come sempre, dal vivo, con gli arrangiamenti curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli. Le esibizioni saranno giudicate da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi, con la partecipazione straordinaria di Leonardo Pieraccioni come quarto giudice. Anche il pubblico da casa avrà un ruolo attivo: tramite i social potrà votare le performance preferite, assegnando 5, 3 e 1 punto alle tre più apprezzate. Lo scorso venerdì al terzo posto si è classificata Maryna-Anna Oxa, al secondo la coppia formata da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, rispettivamente Domenico Modugno e Giuliano Sangiorgi. Ha conquistato la vittoria, grazie all'interpretazione di "Beautiful Things" di Benson Boone, Samuele Cavallo, che ora è anche in testa alla classifica provvisoria. Il successo del programma poggia anche sul team di costumisti, parrucchieri, truccatori e coreografi che affiancano gli artisti per tutta la settimana, insieme ai vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci, Antonio Mezzancella e all’actor coach Emanuela Aureli.

