Sicilia. Approvata all’Ars la Manovra Quater

Dopo una seduta d’Aula da cui la maggioranza esce sconfitta, Sala d’Ercole ha approvato la manovra quater. Un testo fortemente ridimensionato rispetto a quello varato dalla Commissione, con circa una ventina di articoli bocciati grazie all’azione dei franchi tiratori e del voto segreto.

Nel pomeriggio, i deputati di Forza Italia, Lega e Dc avevano lasciato l’Aula nel tentativo di far venire meno il numero legale e fermare la votazione della variazione di bilancio.

Per il voto finale sono poi rientrati. La nuova seduta è stata fissata dal presidente dell’Assemblea Gaetano Galvagno per martedì 14 ottobre. (Adnkronos)