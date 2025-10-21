San Cataldo. “Vivere i nostri valori, ispirare il nostro futuro”: gli #Erasmusdays 2025 dell’Istituto “Carducci”

“Vivere i nostri valori, ispirare il nostro futuro” è il motto che ispira gli #Erasmusdays 2025 dell’Istituto Comprensivo “G. Carducci” di San Cataldo.

Anche quest’anno, dunque, l’Istituto “G. Carducci” ha aderito con entusiasmo agli #ErasmusDays, l’evento internazionale che, per quattro giorni, dal 14 al 17 ottobre 2025, ha celebrato il programma Erasmus+ e il suo impatto sulla formazione, rafforzando il senso di cittadinanza europea e promuovendo la cooperazione internazionale.

Per definire l’importanza dell’evento che attua un avanzato processo di internazionalizzazione intrapreso dall’Istituto, è stato promosso un incontro informativo conclusivo. In questa occasione, il Dirigente scolastico prof. Salvatore Parenti, è intervenuto parlando di Unione Europea e cooperazione internazionale e illustrando in dettaglio i progetti Erasmus realizzati e in corso di realizzazione. Progetti che, in meno di un anno, hanno consentito a circa 40 alunni e 25 docenti di maturare un’esperienza in mobilità all’estero. Tra marzo e aprile 2026 altri 40 alunni e 8 docenti avranno la possibilità di fare esperienze all’estero. Il Dirigente Salvatore Parenti ha inoltre evidenziato il fatto che l’obiettivo finale del programma Erasmus+ è quello di ispirare le nuove generazioni a diventare cittadini europei attivi, culturalmente evoluti e consapevoli delle opportunità offerte dall’Europa.

L’iniziativa è stata gestita e coordinata dalla prof.ssa Monica Dellutri, referente del progetto Erasmus d’Istituto, con la preziosa collaborazione dei componenti della commissione Erasmus, le professoresse Valentina Tesoro e Rosanna Manganaro, oltre ai docenti di Lingue, Arte, Educazione Religiosa e Geografia delle classi terze dell’Istituto “Carducci”.

Per sensibilizzare e coinvolgere l’intera comunità scolastica, sono state organizzate diverse attività multidisciplinari svolte nelle classi e nei laboratori durante la settimana, tra queste:

Creatività e Design: progettazione e ideazione della cornice celebrativa per gli #Erasmusdays 2025.

Storia e Cultura: lezioni sulle figure di Erasmo da Rotterdam e Sofia Corradi (a cura dei docenti di Religione Cattolica e Lingua Italiana) e approfondimenti sull’Unione Europea, i suoi organi e il loro funzionamento (a cura dei docenti di Storia e Geografia).

Approfondimento sul programma: illustrazione del progetto Erasmus Plus e delle sue finalità da parte dei docenti di Lingua Inglese con quiz finale sulla piattaforma Kahoot e premiazione dei vincitori delle classi terze.

All’iniziativa hanno partecipato molti genitori, diversi attori del territorio e l’Amministrazione Comunale rappresentata dal Sindaco avv. Gioacchino Comparato, a testimonianza del forte legame tra la Scuola e il territorio di San Cataldo.

Particolarmente interessante e coinvolgente è stata la sessione dedicata alle testimonianze offerte da alunni e docenti che hanno partecipato alle mobilità negli anni precedenti, i quali hanno condiviso le loro esperienze e stimolato la curiosità dei presenti. Al termine, un vivace question time ha permesso ad alunni e alunne che parteciperanno alle prossime mobilità di sciogliere dubbi e caricarsi di entusiasmo.

La manifestazione è stata arricchita dalle performance dei ragazzi e delle ragazze delle classi prime e terze dell’Istituto, curate dalla prof.ssa Laura Blandino, che hanno saputo interpretare in modo creativo i valori fondanti dell’Unione Europea e che sono al centro del programma #Erasmusdays di quest’anno: il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l’uguaglianza, lo Stato di diritto e i diritti umani.

Il successo di questa iniziativa ribadisce l’impegno dell’Istituto Comprensivo “G. Carducci” di San Cataldo volto a promuovere una cultura aperta e internazionale, preparando gli studenti non solo al mondo del lavoro, ma anche a essere cittadini, persone attive di una comunità europea unita e inclusiva.