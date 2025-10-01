Flai Caltanissetta su lavoratori Consorzio Bonifica 5 Gela: “Ad oggi non sono stati pagati gli stipendi”

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo comunicato della Flai Caltanissetta per il tramite del suo segretario Giuseppe Randazzo sulla situazione dei lavoratori del consorzio di Bonifica 5 di Gela.

“Nonostante gli impegni assunti nell’incontro presso l’Assessorato all’Agricoltura del 16 settembre ad oggi le lavoratrici e i lavoratori del Consorzio di Bonifica 5 di Gela non hanno avuto nessun riscontro rispetto al pagamento degli stipendi.

Di contro apprendiamo con soddisfazione che in Commissione Bilancio sembra essere stato approvato un emendamento presentato dal Movimento 5 Stelle che riconosce un contributo straordinario al Consorzio di Bonifica 5 Gela che risolve la vicenda relativa al pignoramento degli stipendi dei lavoratori. Ringraziamo l’Onorevole Di Paola per il supporto e la vicinanza mostrata.

Auspichiamo che questo emendamento venga votato in aula favorevolmente da tutte le forze politiche presenti all’Assemblea Regionale. Sollecitiamo inoltre l’Assessore Sammartino a dare seguito agli impegni assunti dai vertici del suo Assessorato.