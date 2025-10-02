Cantieri di servizio. On.Scuvera, On. Mancuso e On. Di Paola: Più risorse per i lavoratori

La Commissione Bilancio ha dato il via libera a un emendamento che garantirà in modo stabile 2,5 milioni di euro ai circa 800 lavoratori dei cantieri di servizio delle province di Caltanissetta ed Enna. Emendamento presentato dai 3 deputati regionali della provincia di Caltanissetta, risultato ottenuto anche grazie il sostegno dei deputati On. Luisa Lantieri e On. Fabio Venezia, ai quali va il nostro ringraziamento per l’impegno profuso.

Grazie a questa misura, dal 1° gennaio 2026 le indennità mensili saranno potenziate: 100 euro in più per i singoli, 170 euro per chi ha un familiare a carico e 220 euro per chi ne ha due. Ciò significa un incremento medio di 2.500 euro l’anno per ciascun lavoratore.

Un provvedimento che riconosce finalmente il valore del lavoro svolto negli enti locali e che restituisce dignità a chi, con responsabilità, assicura ogni giorno servizi utili alle comunità. Il prossimo passaggio sarà il voto finale in Aula e, a seguire, la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.