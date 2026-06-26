GdF Caltanissetta, celebrato il 252° Anniversario della fondazione del Corpo: oltre 3.500 interventi e 290 indagini a tutela di cittadini e imprese

Si è svolta ieri, 25 giugno 2026, alle ore 19:00, presso lo spazio prospiciente la caserma “Cap. Enrico Franco”, la solenne cerimonia per il 252° Anniversario della fondazione del Corpo della Guardia di Finanza. L’evento ha visto la partecipazione delle principali Autorità civili, religiose e militari della Provincia, a testimonianza del forte legame che unisce le Fiamme Gialle al territorio nisseno. La ricorrenza è stata l’occasione non solo per celebrare gli oltre due secoli di storia dell’Istituzione, ma anche per tracciare il bilancio delle attività svolte a tutela della legalità economico-finanziaria. Un impegno “a tutto campo” che, tra il 1° gennaio 2025 e il 31 maggio 2026, ha visto il Comando Provinciale nisseno eseguire oltre 3.500 interventi ispettivi e più di 290 deleghe d’indagine. Le attività investigative si sono concentrate sul contrasto agli illeciti economico-finanziari e al delicato fenomeno delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia legale. La cerimonia di quest’anno ha assunto un significato particolarmente profondo per la Guardia di Finanza nissena: si è trattato infatti dell’ultima festa del Corpo che ha visto la partecipazione quale Comandante Provinciale del Colonnello Stefano Gesuelli. L’ufficiale lascerà a breve la guida del Comando di Caltanissetta perché trasferito ad un nuovo e prestigioso incarico. Durante il suo discorso, il Colonnello Gesuelli ha espresso profonda gratitudine alle Istituzioni locali per la costante sinergia e ha rivolto un commosso ringraziamento a tutte le Fiamme Gialle del territorio per lo straordinario impegno profuso durante il suo mandato. “Da oltre due secoli, la Guardia di Finanza rappresenta un presidio fondamentale di legalità a garanzia dell’interesse collettivo” – è stato sottolineato durante la lettura del messaggio augurale del Presidente della Repubblica e dell’Ordine del Giorno Speciale del Comandante Generale del Corpo. “La vicinanza alle famiglie e alle imprese oneste della provincia è la nostra priorità, attraverso un’azione mirata a difendere le libertà economiche ed assicurare lealtà e giustizia”. La cerimonia si è conclusa con la consegna delle ricompense morali ai militari che si sono distinti in servizio e con il ringraziamento a tutti i finanzieri, in servizio e in congedo, che quotidianamente onorano il proprio giuramento con dedizione, sacrificio e senso del dovere.









Ricompense: Encomio solenne concesso all’App. Sc. QS AT-PI Giuseppe PEPE. App. Sc. AT-PI Vincenzo CARRUBA, in forza al Gruppo Gela, dal Comandante Interregionale dell’Italia Sud Occidentale con la seguente motivazione: “Graduati in forza alla Sezione Operativa Pronto Impiego di un Gruppo Territoriale, evidenziavano eccezionali qualità professionali, straordinario e non comune senso del dovere in occasione di un grave evento verificatosi lungo un’arteria autostradale ad alta percorrenza. Nel corso del servizio, rilevata la presenza di una microcar con a bordo due minorenni che procedeva contromano nei pressi dello svincolo di Castelvetrano, in una situazione di elevatissimo rischio per la pubblica incolumità, interveniva con assoluta tempestività e determinazione. Preso atto dell’imminente pericolo e dell’impossibilità di segnalare efficacemente l’ostacolo ai conducenti sopraggiungenti, adottava una coraggiosa manovra d’emergenza, posizionando l’autovettura di servizio trasversalmente alla carreggiata, con dispositivi luminosi e segnaletici attivati, creando così una barriera protettiva che consentiva al veicolo di invertire la marcia in condizioni di sicurezza. L’azione, posta in essere con elevata professionalità, lucidità operativa e profonda abnegazione, permetteva di scongiurare conseguenze potenzialmente tragiche per le giovani coinvolte e per gli utenti della strada, salvaguardando l’incolumità pubblica in un contesto di estrema criticità. L’azione di soccorso svolta ha suscitato i riconoscimenti dell’opinione pubblica e il compiacimento della Superiore gerarchia, dell’Autorità Giudiziaria e delle Autorità politiche locali nonché positiva eco negli organi d’informazione nazionali e locali, contribuendo ad accrescere ulteriormente il prestigio del Corpo. Castelvetrano (TP), 4 Agosto 2025″ Ha consegnato le ricompense il Prefetto di Caltanissetta Dott.ssa Licia Donatella MESSINA Encomio solenne concesso al Cap. Giovanni Battista MANGIACAVALLO ed al Lgt. CS Giovanni Vitale VANCHERI dal Comandante Interregionale dell’Italia Sud Occidentale con la seguente motivazione: “Appartenenti ad un Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, in un contesto territoriale fortemente permeato dalla criminalità organizzata, confermando il possesso di comprovate capacità tecnico-professionali e spiccato acume investigativo, fornivano un determinante e qualificato apporlo personale nell’ambito di complesse e articolate indagini patrimoniali volte ad individuare ed aggredire le ricchezze illecitamente accumulate da un esponente dell’associazione mafiosa denominata “cosa nostra”, condannato in via definitiva per il reato di cui all’art. 416 bis”. L’esito dell’attività investigativa consentiva il sequestro di un cospicuo patrimonio, del valore superiore a 50 milioni di euro, sul territorio nazionale ed estero. L’operazione riscuoteva il vivo apprezzamento da parte dell’Autorità Giudiziaria, il compiacimento della Superiore Gerarchia e vasta eco sugli organi di informazione, contribuendo così ad accrescere il prestigio e la visibilità del Corpo. Province di Caltanissetta, Agrigento, Pescara, Salerno, Trapani e territorio estero, luglio 2018 – giugno 2026″”. Ha consegnato le ricompense il Presidente della Corte di Appello di Caltanissetta Dott.ssa Domenica MOTTA Encomio solenne concesso al Lgt. C.S. Antonino Rappoccio, Brig. Ca. Rosario Domenico PANTO’, V. Brig. Davide Angelo Gotti, App. Sc. QS Giovanni Petralito, App. Sc. QS Antonio Saviano in forza al Gruppo Gela dal Comandante Interregionale dell’Italia Sud Occidentale con la seguente motivazione: “Militari di un Gruppo territoriale, dalle eccellenti qualità professionali, elevate doti investigative ed altissimo senso del dovere, eseguivano, una delicata e complessa investigazione di Polizia Giudiziaria, con risvolti di natura economico-patrimoniale, in materia ambientale. L’indagine, condotta con estrema meticolosità mediante l’adozione di pregevoli ed efficaci soluzioni investigative, si concludeva con la segnalazione all’autorità giudiziaria di n. 54 soggetti ritenuti responsabili dei reati di estorsione, attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti e gestione non autorizzata di rifiuti. L’attività investigativa consentiva, inoltre, l’esecuzione di 17 misure restrittive della libertà personale e di 3 misure interdittive, nonchè il sequestro di circa 14 tonnellate di rifiuti speciali e di una impresa commerciale per un valore stimato di circa 2 milioni di euro. l’eccezionale attività svolta ed i relativi risultati ottenuti riscuotevano i compiacimenti della superiore gerarchia, anche di vertice, il plauso dell’autorità giudiziaria e suscitavano vasta e positiva eco mediatica sugli organi di stampa, riverberando il proprio effetto sull’immagine ed il prestigio della Guardia di finanza. Provincia di Caltanissetta e Catania, ottobre 2021 – gennaio 2026.”” Ha consegnato le ricompense il Procuratore Generale della Repubblica di Caltanissetta Dott. Fabio D’ANNA Encomio solenne concesso al TEN. COL. BEPPE LA SALA, TEN. VINCENZO PUMA, LGT. CS. PIETRO BRANCATO, LGT. CS. SALVATORE PIRNACI dal Comandante Interregionale dell’Italia Sud Occidentale con la seguente motivazione: Encomio Semplice concesso dal Comandante Regionale Sicilia con la seguente motivazione: Appartenenti ad un Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria, eseguivano complesse attività di polizia tributaria nei confronti di uno dei più rilevanti soggetti economici della Provincia che consentiva di ricostruire un’articolata serie di operazioni economiche, finalizzate all’occultamento di una cospicua base imponibile nonché all’ indebita fruizione di crediti d’imposta. Le attività di verifica fiscale culminavano con l’individuazione di imposte illecitamente sottratte all’erario per circa 13 milioni di euro. Caltanissetta, settembre 2025 – Gennaio 2026”. Ha consegnato le ricompense il Presidente del Tribunale di Caltanissetta Dott. Roberto RIGGIO. Elogio concesso al V. Brig. Salvatore VINCENTI, V. Brig. Rosario CONTRINO, V. Brig. Luigi SICILIANO, Vice Brigadiere Marco CORREDDU in forza al Gruppo Caltanissetta, dal Comandante Provinciale Caltanissetta con la seguente motivazione: “”Appartenenti ad un Gruppo, confermando elevate capacità tecnico-professionali ed organizzative, si prodigavano con assiduo lodevole impegno e profondo spirito di sacrificio nell’esercizio di molteplici attività a carattere operativo, assicurando quotidianamente fattiva, scrupolosa ed efficace collaborazione all’Autorità Giudiziaria e ai propri superiori, ponendo in luce un costante e lodevole adempimento dei propri compiti e un altissimo senso del dovere. ‘”Caltanissetta, luglio 2024 – giugno 2026″” Ha consegnato le ricompense il Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta Dott. Salvatore DE LUCA Il medesimo riconoscimento è concesso ai seguenti militari, appartenenti alla Sezione Operativa Pronto Impiego del Gruppo Caltanissetta: Mar. Mario VESPOLI, Brig. Liborio GIULIANA, Aps QS Massimo RABITA, Aps QS Gaetano SANFILIPPO Aps QS Antonio VENDRA, Fin. Matteo NACCI, Fin. Stefano SCHIRINZI Per il giornaliero impegno in una misura tutoria in favore di un altissimo esponente dell’Ordine Giudiziario di questa Procura Distrettuale della Repubblica. Elogio concesso al Lgt. Gaspare MEO, Vice Brig. Francesco PETTA, App. Sc. QS Valerio BUTTAZZO, App. Francesco D’AGNANO, Fin. Sc. Agostino IMPRODA, in forza alla Tenenza Mussomeli, dal Comandante Provinciale Caltanissetta con la seguente motivazione: “Appartenenti ad una Tenenza, confermando elevate capacità tecnico-professionali ed organizzative, si prodigavano con assiduo lodevole impegno e profondo spirito di sacrificio nell’esecuzione di rilevanti attività a carattere operativo e di Polizia Giudiziaria. Mussomeli, gennaio 2025 – giugno 2026″””” Ha consegnato le ricompense il Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Gela Dott. Salvatore VELLA