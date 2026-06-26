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Rally di Caltanissetta, divieto per bevande in vetro o lattine: le vie interessate dall’Ordinanza

Redazione

Rally di Caltanissetta, divieto per bevande in vetro o lattine: le vie interessate dall’Ordinanza

Ven, 26/06/2026 - 20:45

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Rally di Caltanissetta, divieto per bevande in vetro o lattine: le vie interessate dall’Ordinanza

Il Comune di Caltanissetta, con l’ordinanza del Sindaco n.6 del 19 giugno 2026, informa la cittadinanza dalle ore 08:00 del 27 giugno alle ore 24:00 del 28 giugno 2026, in occasione dello svolgimento del “24° Historic Rally di Caltanissetta – 10° Historic Rally di Caltanissetta” vigerà il divieto di somministrazione, vendita e consumo di bevande in contenitori di vetro o lattinenelle seguenti vie:

– Viale della Regione,

-Via Libertà,

-Via De Nicola,

-Corso Umberto I, tratto di strada compreso tra la Piazza Garibaldi e la Via Re D’Italia,

– Corso Vittorio Emanuele II e in tutte le strade ad esse limitrofe.

La somministrazione, vendita e consumo deve avvenire con l’uso di contenitori di plastica o di carta nei quali le bevande devono essere versate direttamente da parte di chi effettua la somministrazione o vendita o procede al consumo.

Per la vendita di bevande in contenitori di plastica è imposto l’obbligo, per l’esercente, di procedere preventivamente all’apertura dei tappi dei contenitori stessi.

Gli organizzatori e gli operatori economici interessati alla vendita di tali prodotti sono onerati, per tutta la durata dell’evento, all’attivazione di servizio di raccolta di eventuali contenitori in vetro o lattine presenti comunque nell’area.

Fermo restando l’applicazione delle eventuali sanzioni penali e amministrative previste dalle vigenti norme, la violazione della presente Ordinanza comporta:

– l’applicazione dì una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, ai sensi dell’art. 7bis del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;

– la sanzione accessoria della confisca amministrativa delle bevande in contenitori di vetro o lattine, ai sensi dell’articolo 20 della legge 24/11/1981, n. 689, previo sequestro cautelare ai sensi dell’art. 13 della citata legge.

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