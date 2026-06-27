Mazzarino. Il Gruppo Civico: “E’ necessario evitare un lungo periodo di commissariamento per il nostro Comune”

MAZZARINO. Sulla questione legata alla sfiducia nei confronti del sindaco il Gruppo Civico composto dai già consiglieri Livio D’Aleo e Santo Vicari ha inteso dire la propria in una nota che riceviamo e pubblichiamo:

“In merito alla mozione di sfiducia presentata nei confronti del Sindaco Faraci , il Gruppo Civico per Mazzarino desidera rivolgere un accorato appello a tutti i consiglieri comunali, affinché, in questo momento particolarmente delicato per la nostra comunità, prevalga il senso di responsabilità e l’interesse generale.

Riteniamo che sia dannoso e quindi necessario evitare un lungo periodo di commissariamento per il nostro Comune, che rischia di rallentare ulteriormente l’attività amministrativa e di penalizzare i cittadini.

Per questo motivo invitiamo tutti gli organi istituzionali ( Sindaco, Assessori, e Consiglieri Comunali)a valutare la possibilità di condividere e approvare tre o quattro punti programmatici concordati, fondamentali per il bene di Mazzarino e contemporaneamente decidere la data di dimissioni del Sindaco in base a quanto sarà fissata la prossima tornata elettorale, che coinciderà sicuramente con le regionali o con le nazionali.

Si tratta di una possibilità da valutare che il nostro movimento ha sempre sostenuto in tutte le sedi e che è stata richiamata anche nell’ultimo comizio del Sindaco.

Tra le priorità suggeriamo, nel caso si concretizzi questa proposta, di

inserire anche il tema della viabilità cittadina e della situazione finanziaria del Comune, questioni che richiedono interventi concreti , tempestivi nell’interesse della collettività.

Oggi più che mai è necessario un atto di coraggio politico e un alto senso delle istituzioni. Il nostro non è un invito dettato dal desiderio di protagonismo, o di voler essere al centro dell’attenzione politica, ma solo dalla volontà di contribuire a costruire un percorso di dialogo e di responsabilità.

Qualora le tutte forze politiche interessate condividano questa iniziativa ( noi speriamo di sì), il Gruppo Civico per Mazzarino si rende disponibile a svolgere un ruolo di mediazione e favorire un confronto tra le parti, con l’unico obiettivo di trovare una soluzione condivisa nell’interesse esclusivo della nostra comunità.

Il momento ci consiglia a tutti quanti di abbassare i toni , contrariamente richiede responsabilità, dialogo e capacità di guardare oltre le appartenenze politiche, mettendo al primo posto il futuro di Mazzarino e dei suoi cittadini.

Auguriamo e ci auguriamo a tutti una serena riflessione”.