“Insieme per… Caltanissetta”: al via i gruppi di lavoro per la rigenerazione e il futuro della città

Giovedì 25 giugno 2026, dalle ore 18:15 alle ore 20:15, presso la Casa delle Culture e del Volontariato, in Via Xiboli 310 a Caltanissetta, si è svolto il terzo incontro della Community “Insieme per… Caltanissetta”, coordinata da Salvatore Rizzo. All’iniziativa hanno preso parte quindici partecipanti, accomunati dalla volontà di contribuire attivamente alla costruzione di una visione condivisa per il futuro della città.

L’incontro si è distinto per il clima di confronto costruttivo e per l’elevato livello qualitativo degli interventi, che hanno dato vita a un dialogo ricco di proposte, esperienze e competenze provenienti da ambiti diversi della società civile. Più che un semplice momento di discussione, il terzo appuntamento della Community ha rappresentato l’inizio di una fase operativa, orientata a trasformare le idee emerse in progettualità concrete e condivise. Dalle riflessioni sviluppate nel corso dei lavori è emersa una visione comune: superare la logica della sola segnalazione delle criticità per promuovere un modello di partecipazione stabile, capace di mettere in relazione cittadini, associazioni, professionisti e istituzioni nella definizione di strategie per lo sviluppo di Caltanissetta. Proprio da questo percorso hanno preso forma le linee guida per la costituzione dei gruppi di lavoro tematici della Community, destinati a elaborare proposte operative nei settori della rigenerazione urbana, della valorizzazione culturale e turistica e della partecipazione civica.

Il tavolo di confronto ha evidenziato una partecipazione attenta e propositiva, nella quale sono confluite esperienze professionali, associative e civiche accomunate dall’obiettivo di contribuire alla crescita di Caltanissetta. Dalle riflessioni è emersa una città che possiede risorse culturali, storiche e umane di grande valore, ma che necessita di una strategia capace di mettere in relazione tali potenzialità attraverso una programmazione condivisa.

Uno dei temi più ricorrenti ha riguardato il rilancio del centro storico, considerato il cuore della città e il punto di partenza per ogni prospettiva di sviluppo. Il dibattito ha posto l’accento sulla necessità di migliorare il decoro urbano, raﬀorzare la sicurezza, favorire il ritorno delle attività economiche e rendere l’area maggiormente accessibile attraverso interventi sulla mobilità e sulla disponibilità di parcheggi. Particolare attenzione è stata riservata anche al recupero del Parco Antenna, riconosciuto come luogo fortemente rappresentativo dell’identità cittadina e simbolo di una più ampia esigenza di valorizzazione del patrimonio urbano.

Accanto alla rigenerazione degli spazi, il confronto ha attribuito un ruolo centrale alla cultura e al turismo quali leve di sviluppo economico e sociale. Tra le proposte dei presenti più significative è emersa l’idea di istituire un festival jazz di rilevanza nazionale, destinato a diventare un appuntamento stabile per il territorio e capace di coinvolgere scuole, associazioni, musei e quartieri. L’obiettivo condiviso è quello di costruire un’oﬀerta culturale permanente, in grado di raﬀorzare l’immagine della città e di attrarre visitatori durante tutto l’anno.

Il dibattito ha inoltre aﬀrontato le criticità dell’attuale sistema di accoglienza turistica, evidenziando la necessità di migliorare la fruizione dei monumenti, delle chiese e dei musei mediante percorsi integrati, una segnaletica più eﬃcace, strumenti digitali di informazione, guide specializzate e una maggiore collaborazione con la Curia. In questa prospettiva è stata avanzata anche la proposta di realizzare un Museo della Settimana Santa, valorizzando le maestranze e le tradizioni artistiche che rappresentano una delle espressioni più prestigiose del patrimonio culturale nisseno.

Particolare rilievo ha assunto anche il tema della partecipazione civica. È stata ribadita l’importanza di raﬀorzare il dialogo tra cittadini e amministrazione, promuovere la cittadinanza attiva, coinvolgere maggiormente i giovani e creare strumenti permanenti di confronto capaci di trasformare le esigenze della comunità in proposte operative. Gli incontri partecipativi, ispirati al modello del World Café, sono stati indicati come uno strumento eﬃcace per raccogliere idee, analizzare criticità e favorire una progettazione condivisa tra società civile e istituzioni.

Durante l’incontro sono stati inoltre illustrati alcuni aggiornamenti sull’attività amministrativa, tra cui il nuovo confronto in Consiglio comunale, del 29 giugno, dedicato al futuro dell’Antenna e al progetto universitario. Inoltre, è attesa all’approvazione in Commissione la tassa di soggiorno, lecui risorse saranno destinate agli interventi di recupero e valorizzazione del centro storico. È stato altresì evidenziato il costante incremento delle strutture ricettive, considerato un segnale incoraggiante per lo sviluppo turistico della città.

Dall’analisi complessiva delle numerose proposte è emersa con chiarezza la necessità di trasformare il confronto in un percorso organizzato e continuativo. Per questo motivo la Community ha individuato una struttura articolata in tre gruppi di lavoro, concepiti come laboratori permanenti di progettazione e confronto.

Il primo gruppo sarà dedicato alla Rigenerazione Urbana e al Centro Storico, con il compito di elaborare proposte riguardanti la riqualificazione degli spazi urbani, il recupero del patrimonio cittadino, la sicurezza, il commercio, la mobilità, il decoro e l’attrazione di nuovi investimenti.

Il secondo gruppo svilupperà i temi del Turismo, della Cultura e dell’Identità, lavorando alla costruzione di un sistema integrato capace di valorizzare eventi, patrimonio storico, tradizioni, percorsi turistici, promozione territoriale e collaborazione tra istituzioni culturali, scuole, associazioni e operatori economici.

Il terzo gruppo sarà dedicato alla Partecipazione Civica e allo Sviluppo della Comunità nissena, con l’obiettivo di raﬀorzare il dialogo tra cittadini e istituzioni, promuovere la cittadinanza attiva, sostenere il mondo associativo, coinvolgere le giovani generazioni e sviluppare strumenti permanenti di coprogettazione e confronto pubblico.

La scelta di concentrare il lavoro su questi tre ambiti nasce dalla volontà di evitare la frammentazione delle proposte e di costruire una struttura operativa nella quale ogni partecipante possa mettere a disposizione competenze, esperienze e idee all’interno di un progetto comune.

Il percorso avviato dalla Community “Insieme per… Caltanissetta” dimostra come la partecipazione possa diventare un autentico motore di cambiamento quando il confronto si traduce in progettualità condivisa. La città dispone di risorse, professionalità e iniziative capaci di generare sviluppo; la sfida sarà ora trasformare il patrimonio di idee emerso durante gli incontri in azioni concrete, continuative e misurabili, costruendo una Caltanissetta sempre più attrattiva, dinamica e protagonista del proprio futuro

