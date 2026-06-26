Auto si ribalta: morti sul colpo i tre passeggeri, distrutta una famiglia

E’ stato di tre morti il bilancio di un incidente stradale autonomo avvenuto nel Foggiano lungo la SS 89. Le tre vittime, madre di 46 anni, e figlio di 26 e una terza persona di 48 anni compagno della donna. Un impatto tremendo nel quale è rimasta distrutta un’intera famiglia.

I tre viaggiavano su una Opel Corsa, che ha finito la sua corsa ribaltandosi più volte. Sul posto è intervenuto il personale del 118, ma conducente e passeggeri sono morti tutti sul colpo. Sul posto anche i Vigili del Fuoco ai quali è spettato l’arduo compito di liberare i corpi delle tre vittime dalle lamiere. I carabinieri hanno invece effettuato i rilievi al fine di ricostruire la dinamica di quanto avvenuto. Al momento non risultano coinvolti altri mezzi. Non si esclude un colpo di sonno del conducente.