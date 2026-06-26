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Auto si ribalta: morti sul colpo i tre passeggeri, distrutta una famiglia

Redazione 1

Auto si ribalta: morti sul colpo i tre passeggeri, distrutta una famiglia

Ven, 26/06/2026 - 23:46

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E’ stato di tre morti il bilancio di un incidente stradale autonomo avvenuto nel Foggiano lungo la SS 89. Le tre vittime, madre di 46 anni, e figlio di 26 e una terza persona di 48 anni compagno della donna. Un impatto tremendo nel quale è rimasta distrutta un’intera famiglia.

I tre viaggiavano su una Opel Corsa, che ha finito la sua corsa ribaltandosi più volte. Sul posto è intervenuto il personale del 118, ma conducente e passeggeri sono morti tutti sul colpo. Sul posto anche i Vigili del Fuoco ai quali è spettato l’arduo compito di liberare i corpi delle tre vittime dalle lamiere. I carabinieri hanno invece effettuato i rilievi al fine di ricostruire la dinamica di quanto avvenuto. Al momento non risultano coinvolti altri mezzi. Non si esclude un colpo di sonno del conducente.

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