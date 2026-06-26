Caltanissetta, mostra di macchine fotografiche storiche: avviso pubblico per manifestazione d’interesse

Il Comune di Caltanissetta ha pubblicato un avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione d’interesse per l’organizzazione di una mostra quinquennale di macchine fotografiche storiche da realizzare alla biblioteca Scarabelli di Caltanissetta.

La procedura comparativa è riservata agli Enti del Terzo Settore iscritti al Runts.

Un progetto sperimentale che vuole valorizzare il mondo della fotografia non soltanto per la sua forma artistica e tecnica di straordinario fascino, ma anche per la sua capacità di essere uno strumento potente di narrazione sociale, memoria storica e identità territoriale, profondamente legato al territorio e, in questo caso, alla tradizione culturale della Città di Caltanissetta.

La realizzazione della mostra mira a costituire un nuovo presidio culturale stabile per la città, un luogo di aggregazione e crescita per giovani, studenti, appassionati e turisti.

Un esempio virtuoso di collaborazione tra Amministrazione comunale, associazionismo culturale e istituzioni cittadine.

Come presentare la domanda

L’istanza di partecipazione, sottoscritta e corredata dalla documentazione/autocertificazioni/dichiarazioni sostitutive di atto notorio, comprovanti il possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, dovrà pervenire entro il 07/07/2026 tramite posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo ufficio.sport@pec.comune.caltanissetta.it indicando come oggetto: “manifestazione di interesse per la convenzione ex art. 56 del d.lgs. n. 117/2017 con l’amministrazione comunale ai fini della realizzazione di una mostra espositiva di macchine fotografiche d’epoca”.

Criteri di selezione

I parametri di selezione, predisposti e valutati dal Comune di Caltanissetta, saranno dati dalla rarità e valore storico dei pezzi, dalla coerenza e consistenza del progetto culturale, dall’inclusione di attività didattiche e dal curriculum dato da altre mostre a livello nazionale o regionale. Assumeranno priorità di scelta le collezioni che costituiscono universalità di beni mobili come previsto dall’art. 816 del codice civile.

Le macchine fotografiche dovranno essere originali e corredate da una breve scheda tecnica/storica. L’organizzatore dovrà provvedere alla consegna e ritiro dei beni e compilare un inventario dettagliato.