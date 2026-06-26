Gela, il sindaco Di Stefano: “Se si vuole costruire una fase politica nuova e un’alternativa vera si parta da questo territorio”

“I leader progressisti e Cateno De Luca vengano a Gela, li invito io. Nel territorio della provincia di Caltanissetta la situazione è pesantissima e tutte le inchieste di questi mesi stanno confermando il tramonto di un certo centrodestra”. Lo afferma il sindaco di Gela, Terenziano Di Stefano, ricordando come “in provincia di Caltanissetta la questione morale è sempre più marcata, con le inchieste giudiziarie che stanno toccando parlamentari e sindaci”. “Tutto questo – continua Di Stefano – sta causando un danno all’immagine di città come Caltanissetta e Gela. Non dimentichiamo i danni che già patiamo per i disservizi della sanità e per le vicende ambientali, con l’ultimo caso della discarica Timpazzo. Se si vuole costruire una fase politica nuova e un’alternativa vera si parta da questo territorio”. (ANSA).