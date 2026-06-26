Momenti di paura sulla SS 640 Caltanissetta – Agrigento: un’auto prima prende fuoco e poi esplode, illeso il conducente

Tragedia sfiorata oggi pomeriggio sulla SS 640 Caltanissetta – Agrigento nelle vicinanze dello svincolo per Serradifalco e Delia. Qui un’automobile ha preso fuoco per poi esplodere. Fortunatamente il conducente è riuscito appena in tempo ad abbandonare l’abitacolo poco prima che l’auto venisse prima avvolta dalle fiamme e poi scoppiasse.

Sul posto sono intervenuti la Polizia stradale e i Vigili del fuoco. Fortunatamente, a parte l’auto andata completamente a fuoco, il bilancio di quanto accaduto non ha fatto registrare conseguenze negative per il guidatore dell’auto che ha preso fuoco per poi esplodere. Da stabilire, da parte delle autorità competenti, le cause che hanno determinato l’incendio.