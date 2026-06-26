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Incidente stradale tra due auto lungo la SS 640 tra Caltanissetta e Pietraperzia: due i feriti, di cui uno grave

Redazione 1

Incidente stradale tra due auto lungo la SS 640 tra Caltanissetta e Pietraperzia: due i feriti, di cui uno grave

Ven, 26/06/2026 - 23:13

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CALTANISSETTA. Scontro frontale, questo pomeriggio, tra una Fiat Punto e una Fiat 500. L’incidente stradale è avvenuto lungo la Ss640 dir, nel tratto che da Caltanissetta conduce verso Pietraperzia. Qui le due auto si sono scontrate frontalmente: nell’impatto sono rimasti feriti i conducenti di entrambi i mezzi.

Sul posto si sono portati i carabinieri, il 118 e l’elisoccorso. I due feriti, entrambi di Pietraperzia, sono stati trasferiti al Pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Nel violentissimo impatto tra i due mezzi ad avere la peggio è stato uno dei due, un uomo di 45 anni che è finito in Rianimazione in gravi condizioni. L’altro ferito, anche lui in condizioni definite critiche, è stato portato al Pronto soccorso ma non sarebbe in pericolo di vita.

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