ASP Caltanissetta, al via il nuovo servizio dello psicologo delle cure primarie



L’ASP di Caltanissetta comunica che è in corso un ampio processo di riorganizzazione e potenziamento dell’assistenza psicologica su tutto il territorio.

L’Azienda Sanitaria, infatti, sta avviando su base provinciale il nuovo Servizio di Psicologo delle Cure Primarie, in stretta ottemperanza alla Legge Regionale n. 18 del 20.10.2023. L’iter amministrativo per il reclutamento delle figure professionali dedicate è già nella sua fase conclusiva.

Grazie a questa nuova struttura organizzativa, l’assistenza psicologica territoriale evolverà diventando:

• Stabile e non più legata a progetti a termine;

• Continuativa nel tempo;

• Capillarmente diffusa sul territorio.

I nuovi professionisti lavoreranno in stretta sinergia con i Medici di Medicina Generale (medici di famiglia) e i Pediatri di Libera Scelta, garantendo ai cittadini di tutta la provincia di Caltanissetta un supporto più vicino, tempestivo ed efficace.

La normativa vigente attribuisce a queste figure il compito di garantire un supporto psicologico di primo livello. Operando in collaborazione con i medici e gli specialisti, interverranno in particolare:

• Nei percorsi di adattamento alle malattie croniche (come, ad esempio, il diabete);

• Nel favorire la presa in carico globale della persona;

• Nel migliorare l’aderenza ai percorsi di cura terapeutici.

L’impegno dell’ASP di Caltanissetta, modellato sui nuovi disegni della sanità territoriale, rimane coerente e costantemente orientato a sostenere i bisogni assistenziali, considerati prioritari soprattutto per l’utenza più fragile.