Caltanissetta. “Insieme per il benessere delle persone e delle comunità”: il 3 ottobre la prima conferenza provinciale di Rete civica della salute

Venerdì nella Sala consiliare del Municipio di Caltanissetta, alle 16.30, si svolgerà la prima conferenza provinciale di Rete civica della salute: “Insieme per il benessere delle persone e delle comunità”.

Ad introdurre i lavori sarà Giancarlo La Rocca, coordinatore provinciale Rcs Caltanissetta, a cui seguirà la presentazione dei coordinatori e della coordinatrice dei quattro distretti della provincia nissena: Maria Grazia Pignataro, distretto di Caltanissetta; Alex Pepe, distretto di Gela; Salvatore Cardinale, distretto di Mussomeli, ed Elia Baglio, distretto di San Cataldo.

Pier Emilio Vasta

Parteciperanno per i saluti istituzionali: Walter Tesauro, sindaco di Caltanissetta e Presidente della provincia; Gianluca Bruzzaniti, presidente del consiglio comunale del capoluogo nisseno; Salvatore Lucio Ficarra, direttore generale dell’Asp di Caltanissetta.

A relazionare sugli scopi e le funzioni della Rete civica della salute saranno invece: don Alessandro Rovello, docente di teologia morale; Luciano Fiorella, direttore sanitario dell’Asp di Caltanissetta; Roberto Gambino, vicepresidente Anci Sicilia; Paolo La Paglia, direttore distretto sanitario Asp Caltanissetta; Irene Balletti, direttrice integrazione socio-sanitaria Asp Caltanissetta; Giovanni Ruvolo, direttore del laboratorio di embriologia clinica del Centro di biologia della riproduzione di Palermo e del Centro di procreazione assistita di Roma; Giuseppe Palermo, presidente uscente del Comitato consultivo aziendale Asp Caltanissetta.

Giancarlo La Rocca

Concluderà gli interventi Daniela Faraoni, assessora regionale alla salute.

A moderare l’incontro saranno: Pier Emilio Vasta, coordinatore regionale di Rete civica della salute e Maria Grazia Pignataro.

La Rete civica della salute, costituita con atto di indirizzo dell’assessore regionale alla salute nell’ottobre del 2014, è un’infrastruttura fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei cittadini e delle cittadine, che si assumono la responsabilità civica di sussidiare le politiche pubbliche volte alla tutela della salute, ambiente e cultura.

Un’esperienza pertanto di democrazia partecipata, che realizza il principio di sussidiarietà circolare, sancito dall’articolo 18 della nostra Costituzione.

Ad oggi a livello regionale la Rete civica della salute conta 72.500 cittadini/e informate e 1200 riferimenti civici, di cui rispettivamente 2849 e 67 soltanto nella provincia nissena.