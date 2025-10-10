aizoOn ricerca applicata e impegno etico sostenibile

(Adnkronos) – aizoOn Technology & Consulting, società di tecnologia, consulenza e innovazione, celebra a Torino il ventesimo anniversario della sua fondazione. Nata nel 2005 con l'obiettivo di "integrare tecnologia, innovazione e talento umano," l'azienda è oggi un attore globale che opera in 17 paesi su 5 continenti. aizoOn, società di consulenza tecnologica indipendente, supporta la crescita e la trasformazione dei clienti in oltre 50 settori industriali, grazie a un organico specializzato che supera le 750 persone. Per gestire la complessità dei mercati, la struttura aziendale è stata organizzata in 7 innovation streams, 5 divisioni tecnologiche e 8 aree di mercato, con interventi che spaziano dai Servizi Consulenziali ai Programmi Ecosistemici e Prodotti. La strategia di aizoOn si distingue per un marcato impegno nella ricerca applicata e nella sostenibilità, specialmente nei settori critici. Questo focus si traduce in risultati concreti nel dominio R&D: l'azienda detiene 5 piattaforme tecnologiche proprietarie nell'ambito della cyber security e 9 brevetti su tematiche di Intelligenza Artificiale applicati a diversi domini, inclusa la salute. A questi si aggiungono 19 progetti di ricerca applicata e 55 pubblicazioni scientifiche. Le celebrazioni ufficiali si terranno venerdì 17 ottobre 2025 a Torino, presso la sontuosa Reggia di Venaria, un evento esclusivo destinato a radunare la comunità aizoOn e i diversi stakeholder. L'occasione servirà per ribadire la visione futura e il ruolo dell'azienda come partner strategico nei domini tecnologici chiave.

Silvana Candeloro, CEO e Founder di aizoOn, ha sintetizzato la traiettoria e i valori aziendali, ponendo l'accento sul rigore e sulla comunità: "La determinazione e la competenza professionale e di business ci hanno consentito di contribuire allo sviluppo tecnologico, economico e sociale, e di accompagnare e supportare i nostri clienti." La CEO ha sottolineato l'identità dell'azienda come "una comunità nelle comunità," esprimendo orgoglio per i risultati raggiunti ed evidenziando l'importanza di un approccio etico: "siamo orgogliosi del nostro lavoro e di quanto produciamo ogni giorno, consapevoli dell’importanza di contribuire in modo sostenibile e etico al futuro apportando competenze di tecnologia e innovazione."

—tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)