Oggi i funerali di Giorgio Armani, lutto a Milano e Piacenza

(Adnkronos) –

Lutto cittadino a Milano e Piacenza oggi, nel giorno dei funerali di Giorgio Armani. Esequie 'privatissime', con appena una ventina di persone, a Rivalta di Gazzola, nel Piacentino, nella cappella di famiglia dove già riposano la mamma Maria, il padre Ugo e il fratello Sergio. Accanto a loro sarà sepolto lo stilista, a cui Milano – la città in cui ha vissuto sin dall'adolescenza e in cui ha costruito il suo impero della moda – avrebbe volentieri aperto le porte del Famedio, il 'Pantheon' dei cittadini illustri. E' probabile che anche in assenza della tumulazione, il nome di Giorgio Armani verrà iscritto tra quelli dei grandi milanesi. LUTTO PER GIORGIO ARMANI TRA SOBRIETA' E RISERVATEZZA Se il Piacentino che ha ospitato l'infanzia del futuro 'Re Giorgio' e con il suo fiume Trebbia ne ha ispirato quel color grigio che tanto ne ha caratterizzato le collezioni, è stato scelto per l'addio privato, il capoluogo lombardo ha ospitato nel fine settimana il saluto pubblico. Sedicimila le persone – tra dipendenti, gente comune, colleghi stilisti, politici, cantanti, modelle e attori – che sabato e domenica in una fila silenziosa e composta hanno raggiunto l'Armani Teatro, dove è stata allestita la camera ardente. Proibito a tutti di fare foto e video. Riservatezza e sobrietà. La richiesta esplicita ai dipendenti è stata di non esporre messaggi di cordoglio, fotografie o omaggi di qualsiasi tipo relativi alla memoria del signor Armani all'interno e all'esterno delle sedi aziendali e dei negozi. E "nel caso in cui passanti o clienti dovessero lasciare omaggi, vi preghiamo di ritirarli". LUTTO PER GIORGIO ARMANI, IL MESSAGGIO DELLO STILISTA Unico segno del lutto, per chi transita da via Manzoni – dove hanno sede negozi, ristoranti, la libreria e l'hotel del gruppo – è il messaggio dello stilista sulla vetrina del mega store di Emporio Armani. "Il sogno che spero di lasciare è fatto di impegno, rispetto e attenzione per le persone e per la realtà. E' da lì che tutto comincia" è scritto in bianco su fondo nero. Sotto la firma di Giorgio Armani, elegante e raffinata come lo stile che lo ha reso famoso nel mondo. Stesso messaggio che campeggia sull'home page del sito internet del gruppo, accanto alla foto del fondatore che sorridente in passerella saluta il pubblico al termine di una sfilata. LUTTO PER GIORGIO ARMANI, BANDIERE A MEZZ'ASTA A MILANO Bandiere a mezz'asta a Palazzo Marino e in tutte le sedi comunali. L'invito del Comune ai 'concittadini' di Armani e alle "organizzazioni sociali, culturali e produttive milanesi" è quello di "esprimere, nelle forme ritenute più opportune, il dolore e l’abbraccio dell’intera città". Una Milano che ha amato, ricambiata, lo stilista che l'ha resa famosa nel mondo, ma che per il riposo eterno ha preferito la quiete dei luoghi dell'infanzia. —modawebinfo@adnkronos.com (Web Info)