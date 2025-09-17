Mussomeli, un “esercito” di cinquantenni festeggiano il loro mezzo secolo di vita: messa di ringraziamento e convivialità

MUSSOMELI – Sembra consolidarsi l’appuntamento decennale dei cinquantenni del 1975 che, a dieci anni di distanza (allora quarantenni), si sono ritrovati, come avevano concordato, per festeggiare il traguardo dei 50 anni. E proprio questo anniversario è stato l’occasione per festeggiare il mezzo secolo della loro vita con una messa di ringraziamento celebrata dal sacerdote Vincenzo Giovino parroco della “ Trasfigurazione”. L’incontro festaiolo ed augurale poi è proseguito in un noto locale cittadino, dove la numerosa comitiva ha trascorso un momento di gioia e convivialità, auspicando ancora un ulteriore incontro amicale fra dieci anni.