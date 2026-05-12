Risiko Club Ufficiale Caltanissetta, XXIII torneo: il 14 maggio al via la finale

Giovedì 14 maggio alle ore 20.45, presso Eclettica Street Factory di via Rochester, si giocherà la finale del XXIII torneo interno (campionato periodico) che da punti per la classifica del Ranking Nazionale Live e per il Ranking interno “Eclettica”. Il XXIII torneo (secondo torneo 2026), iniziato il 19 marzo, è stato articolato in sei turni di gioco con uno scarto del peggior punteggio o di un ‘assenza, che ha visto finire il turno di qualificazione giorno 30 aprile e giocare le sue semifinali giovedì scorso. Tra i dodici semifinalisti qualificati, divisi in tre tavoli, hanno vinto: Maria Pia Matraxia, Luigi Tricoli e Calogero Maira che hanno raggiunto Andrea Kiswarday, già direttamente in finale per essere arrivato primo nella classifica di qualificazione. A conclusione della serata si svolgerà la premiazione del torneo e del “FantaRisiko!”.

Al primo qualificato prima delle semifinali, Andrea Kiswarday, verrà consegnato un buono – consumazione da 10 euro presso il bar della Street Factory Eclettica. Al vincitore della finale una targa in ceramica e un buono – consumazione da 5 euro, dal secondo al quarto una targa ricordo in ceramica. Al vincitore del FantaRisiko! scatola giochi messa a disposizione dall’Editore. “Anche questo torneo sta per concludersi ma già l’indomani, venerdì, tutto il Club sarà presente alla 3a edizione della “Festa della Primavera” (dal 15 al 17 presso la villa Amedeo di Viale Regina Margherita) – dichiarano dal direttivo – con un suo stand a divulgare il gioco del Risiko! Il programma prevede: Venerdì 15 dalle ore 18.00 alle 21.00 scuola di Risiko! con le regole da Ufficiali Torneo; Sabato 16 dalle ore 10.30 alle 13.00 scuola di Risiko! con le regole Ufficiali da Torneo, dalle ore 15.00 alle 16,00 iscrizione e registrazione al X° Torneo Open” Eclettica”, torneo strutturato in due partite a somma di punti. A seguire inizio prima partita e alle 18,30 seconda partita. Domenica si giocherà l’XI° torneo Open “Festa della Primavera” strutturato in tre partite a somma di punti: prima partita alle ore 10,00, seconda alle ore 14,30 e terza alle ore 17,00. La somma dei punti dei due tornei Open formeranno una classifica definitiva, con lo scarto di un risultato o di un’assenza e il primo classificato vincerà il trofeo “Memorial Manliopasqua”, giunto alla sua seconda edizione, dedicato a Manlio Pasqualino presidente del Club scomparso prematuramente l’anno scorso”. La premiazione dei due Open e del Memorial avverrà alle 19,30.