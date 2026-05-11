Delia. Il Festival dell’Associazione Tesori dei Borghi ha fatto tappa al Castello e ai Mulini

DELIA. Lo scorso fine settimana Delia ha accolto il Festival promosso dall’associazione Tesori dei Borghi.

I visitatori sono stati guidati in un percorso che ha toccato i luoghi simbolo di Delia: dai vecchi mulini alla maestosità del Castello, raccontati con passione dalla Pro Loco e dall’Associazione Folklore Petiliano.Non è mancata l’immersione nei sapori autentici con il laboratorio della Cuddrireddra presso la famiglia Lionti, per poi concludere il viaggio tra i ricordi del nostro Museo cittadino.

Soddisfazione ha espresso il sindaco Gianfilippo Bancheri in quanto, ancora una volta, la collaborazione tra l’amministrazione, le realtà associative e le attività commerciali ha permesso di valorizzare al meglio l’immagine di Delia, confermando l’importanza di fare rete all’interno del circuito dei Borghi dei Tesori.