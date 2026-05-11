Marianopoli. Finanziati dalla Regione interventi per 50 mila euro nella villa Messineo

MARIANOPOLI. A breve è previsto un importante intervento sulla Villa Messineo grazie al contributo dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, concesso con l’Avviso D.A. n.77 /Gab del 2025 a valere sulla Legge di stabilità regionale 2025-2027, per la concessione di contributi onerosi per lo “sviluppo e rigenerazione del verde urbano ed extraurbano”.

Lo ha annunciato il sindaco Salvatore Noto. <Siamo stati tra i comuni che sono riusciti ad ottenere il contributo di €. 50.000,00, da spendere entro il corrente anno 2026. Tutto il personale del nostro Ufficio Tecnico Comunale ha curato il progetto, predisposto dall’Arch. Ferdinando Realmuto con il Geom. Antonino Panzica, RUP Arch. Michele Bellavia, sotto la direzione dell’Arch. Francesco Montagna>.

Il primo cittadino ha rilevato: <Il contributo non è certamente sufficiente a ristrutturare totalmente la Villa Messineo, ma sarà bastevole a metterla in sicurezza e migliorare le condizioni complessive per renderla fruibile. Avanti cosi, per il bene ed il progresso della nostra Comunità>.