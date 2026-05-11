Caltanissetta. Casa Rosetta ha ospitato gruppo scout di Aidone per percorso contro dipendenze patologiche

CALTANISSETTA. La comunità terapeutica femminile di Casa Rosetta “La ginestra”, a Caltanissetta, ha ospitato il Gruppo scout Agesci 1 di Aidone. L’iniziativa rientra nel percorso di integrazione con il metodo scout, avviato da diversi anni nelle strutture terapeutiche per il recupero dalla dipendenza patologica di Casa Rosetta.

In particolare, i due capi scout Sabrina Cittati e Luca Gulotta, accompagnati da alcune ragazze del loro gruppo Agesci, hanno incontrato le ospiti de “La ginestra” per un momento di condivisione e di formazione alla solidarietà. Obiettivo della giornata nella comunità di Casa Rosetta è stato valorizzare la convivenza tra generazioni, culture e vissuti differenti, educando al rispetto e all’ascolto verso chi ha affrontato la dipendenza.

Il servizio verso gli altri è un valore centrale dello scoutismo, che aiuta a sviluppare il senso di responsabilità e a uscire dall’autoreferenzialità, elemento cruciale in contesti terapeutici. Gli scout di Aidone, le utenti e le operatrici di Casa Rosetta hanno condiviso momenti in armonia con la natura, la vita di gruppo, preparando insieme anche il pranzo. Un’esperienza di grande valore terapeutico e umano. La giornata si è conclusa con la messa celebrata dalla storica guida spirituale della comunità La Ginestra, don Salvatore Tuminelli.